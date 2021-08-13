Стал известен состав сборной России на подготовку к чемпионату Европы
20:02
18 августа мужская сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы, который стартует 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, сообщает сайт ВФВ.
Российская команда в группе выступит в финском Тампере. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал на сбор 15 игроков, в заявку на турнир войдет 14.
Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.
Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец.
Блокирующие: Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев.
Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан.
Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.
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