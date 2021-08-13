Стал известен состав сборной России на подготовку к чемпионату Европы

18 августа мужская сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы, который стартует 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, сообщает сайт ВФВ.

Российская команда в группе выступит в финском Тампере. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал на сбор 15 игроков, в заявку на турнир войдет 14.

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.

Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец.

Блокирующие: Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев.

Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан.

Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев.