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Португалия в пяти сетах обыграла Бельгию на чемпионате Европы

21:24

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Португалии победила команду Бельгии (3:2).

Счет в партиях — 25:23, 25:22, 20:25, 18:24, 15:13.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Бельгия — Португалия — 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15)

3 сентября. Краков. «Tauron Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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