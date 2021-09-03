Португалия в пяти сетах обыграла Бельгию на чемпионате Европы
21:24
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Португалии победила команду Бельгии (3:2).
Счет в партиях — 25:23, 25:22, 20:25, 18:24, 15:13.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа A
Бельгия — Португалия — 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15)
3 сентября. Краков. «Tauron Arena».
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