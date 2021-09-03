Мужская сборная Болгарии победила Черногорию на чемпионате Европы по волейболу
19:56
Сборная Болгарии одержала победу над Черногорией в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Счет в партиях — 25:22, 25:17, 27:25.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Черногория — Болгария — 0:3 (22:25, 17:25, 25:27)
3 сентября. Острава. «Ostravar Arena».
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