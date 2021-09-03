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Мужская сборная Болгарии победила Черногорию на чемпионате Европы по волейболу

19:56
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Сборная Болгарии одержала победу над Черногорией в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:22, 25:17, 27:25.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Черногория — Болгария — 0:3 (22:25, 17:25, 25:27)

3 сентября. Острава. «Ostravar Arena».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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