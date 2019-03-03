Никитина завоевала серебро в лыжной акробатике на Универсиаде

Россиянка Любовь Никитина стала второй в лыжной акробатике на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Результат 20-летней спортсменки составил 91,29 балла.
Золото выиграла представительница Белоруссии Александра Романовская (100,29), третьей стала спортсменка из Казахстана Жанбота Альдабергенова (79,38). Еще одна россиянка Кристина Спиридонова стала 6-й (59,22).
Фристайл
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
Акробатика
1. Александра Романовская (Белоруссия) - 100,29
2. Любовь Никитина (Россия) - 91,29
3. Жанбота Альдабергенова (Казахстан) - 79,38...
6. Кристина Спиридонова (Россия) - 59,22
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