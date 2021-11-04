Ушаков выступит на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 Дмитрий Ушаков вошел в состав сборной России по прыжкам на батуте для выступления на чемпионате мира в Баку.

«Индивидуальные прыжки у мужчин — Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев. У девушек — Ульяна Назыкова, Ирина Кундиус, Мария Михайлова и Яна Лебедева», — сказал Макаров ТАСС.

Главным тренером национальной команды является Алексей Рыжков.

Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 18 по 21 ноября. Российские батутисты на турнире будут выступать под флагом Федерации спортивной гимнастики России из-за санкций ВАДА.