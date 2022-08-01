Сборная России по прыжкам на батуте выступит на турнире в Китае

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров рассказал, что сборная России по прыжкам на батуте в конце года примет участие в сборе и соревнованиях в Китае.

«В декабре планируем сборы с командой Китая, договор уже есть. Мы хотели провести совместные онлайн-соревнования, но, к сожалению, у них нехорошая ситуация с ковидом. Главные лица, которые должны были выступать, заболели. В конце года планируем провести в Китае совместный сбор и соревнования, в которых примут участие взрослая и юношеская команды. Ориентировочно все пройдет конце ноября — декабре. Точные даты будут зависеть от эпидемиологической ситуации», — цитирует Макарова ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) 7 марта запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.