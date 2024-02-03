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3 февраля, 14:00

Глава федерации прыжков на батуте надеется, что россиян ждет честное судейство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров рассказал об ожиданиях от судейства в соревнованиях с участием россиян в нейтральном статусе.

«Нейтральный статус получили наши ведущие спортсмены. Опасаемся ли необъективного судейства? Надеемся, что все будет нормально. А про Олимпиаду мы пока даже не и думаем, нам сейчас самое главное — участвовать в соревнованиях», — цитирует Макарова ТАСС.

Ранее стало известно, что четверо российских прыгунов на батуте примут участие в этапе Кубка мира в Баку в нейтральном статусе. В соревнованиях выступят Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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Российских прыгунов на батуте с нейтральным статусом допустили до отбора на Олимпиаду-2024

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