«Я подписывал письмо, что спорт вне политики». Олимпийский чемпион из Белоруссии — о ситуации в стране
Олимпийский чемпион Токио, батутист Иван Литвинович после победы в соревнованиях мужчин высказался о ситуации в Белоруссии и том, почему в прошлом подписал письмо «за мир и согласие» и с призывом «положить конец посягательствам на белорусский спорт извне».
— Иван, политика не мешала в последний год заниматься спортом?
— Я не углублялся в эту тему. Да, я подписывал письмо. Подписывал, что спорт вне политики, я всегда этого придерживался. Что происходит, то происходит. Меня это не касается, меня это не затронуло.
— В целом в сборной Белоруссии какая атмосфера, дружная?
— Думаю, да. Со всеми я не общаюсь из-за коронавируса, абстрагировался от всего мира.
— Но были разные письма спортсменов, и вы подписали...
— Олимпийская хартия, статья 50-я, запрещает спортсменам говорить о политике (Статья 50-я говорит о запрете политической пропаганды. — Прим. «СЭ»), — вмешалась представительница сборной Белоруссии.
20-летний Литвинович был самым молодым участником соревнований. Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли 5-е и 6-е места.
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