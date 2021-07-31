Олимпийский чемпион Токио, батутист Иван Литвинович после победы в соревнованиях мужчин высказался о ситуации в Белоруссии и том, почему в прошлом подписал письмо «за мир и согласие» и с призывом «положить конец посягательствам на белорусский спорт извне».

— Иван, политика не мешала в последний год заниматься спортом?

— Я не углублялся в эту тему. Да, я подписывал письмо. Подписывал, что спорт вне политики, я всегда этого придерживался. Что происходит, то происходит. Меня это не касается, меня это не затронуло.

— В целом в сборной Белоруссии какая атмосфера, дружная?

— Думаю, да. Со всеми я не общаюсь из-за коронавируса, абстрагировался от всего мира.

— Но были разные письма спортсменов, и вы подписали...

— Олимпийская хартия, статья 50-я, запрещает спортсменам говорить о политике (Статья 50-я говорит о запрете политической пропаганды. — Прим. «СЭ»), — вмешалась представительница сборной Белоруссии.

20-летний Литвинович был самым молодым участником соревнований. Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли 5-е и 6-е места.