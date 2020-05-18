Чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году пройдет в Сочи

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте в 2021 году пройдет в России. Сочи примет соревнования с 29 апреля по 2 мая, сообщает сайт Европейского гимнастического союза.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в период с 7 по 10 мая 2020 года в шведском Гетеборге, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Россия в третий раз примет чемпионат Европы по прыжкам на батуте, ранее соревнования дважды принимал Санкт-Петербург (2002, 2012).