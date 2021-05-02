Россияне Бегим и Одинцов выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте

Россиянка Галина Бегим выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Сочи в дисциплине «двойной мини-трамп».

Она 70,700 балла. Второе место заняла представительница шведка Лина Сьоберг (70,600), замкнула тройку россиянка Дана Садкова (68,200).

У мужчин победил россиянин Александр Одинцов (75,800), вторым стал португалец Тьяго Самайю Ромау (75,700), третьим — немец Даниэль Шмидт (74,300).

Россиянин Вадим Афанасьев стал победителем в дисциплине «акробатическая дорожка». Его результат 79,300 балла, вторым стал россиянин Александр Лисицын (77,400), третьим — представитель Азербайджана Михаил Малкин (75,300).

У женщин в этой дисциплине второй стала россиянка Виктория Даниленко (70,600). Выиграла бельгийка Такина Питерс (70,800), на третьем месте — француженка Канди Бриер-Ветийяр (67,500).