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Умер тренер олимпийских чемпионов батутистов Москаленко и Караваевой Виталий Дубко

Виктория Кравченко
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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что заслуженный тренер СССР и России по прыжкам на батуте Виталий Дубко скончался. Ему было 87 лет.

«Не стало легенды отечественного спорта, почетного гражданина Краснодара, Героя труда Кубани. Он по праву останется в наших сердцах выдающимся тренером и наставником, воспитавшим чемпионов мира и Олимпийских игр по прыжкам на батуте, лучшим тренером мира по этому виду спорта», — цитирует Наумова ТАСС.

Дубко возглавлял команду России по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов. На Олимпиаде 2000 года прыжки на батуте впервые были представлены в программе Игр, олимпийскими чемпионами стали россияне Александр Москаленко и Ирина Караваева.

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