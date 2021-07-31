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Белорус Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады в прыжках на батуте, россиянин Ушаков — пятый

09:32
Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте. Фото Reuters
Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте. Фото Reuters
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Белорусский спортсмен Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте.

20-летний белорус принес своей сборной первую медаль Игр в Токио. Серебро завоевал китаец Дун Дун, замнкул тройку призеров новозеландец Дилан Шмидт. Россияне Дмитрий Ушаков и Андей Юдин заняли 5-е и 6-е места соответственно.

Прыжки на батуте

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 61,715

2. Дун Дун (Китай) — 61,235

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675

4. Владислав Гончаров (Белоруссия) — 60,565

5. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,600

6. Андрей Юдин (Россия) — 58,235

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Сергей Разин все материалы автора

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