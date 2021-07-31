20-летний белорус принес своей сборной первую медаль Игр в Токио. Серебро завоевал китаец Дун Дун, замнкул тройку призеров новозеландец Дилан Шмидт. Россияне Дмитрий Ушаков и Андей Юдин заняли 5-е и 6-е места соответственно.

Белорусский спортсмен Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте.

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