Россияне Юдин и Ушаков вышли в финал Олимпиады в прыжках на батуте
08:42
Российские спортсмены Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков квалифицировались в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте.
Юдин с результатом 111,245 занял седьмое место, Ушаков с 109,485 — на восьмой строчке.
Финал турнира пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 8:50 мск.
Прыжки на батуте
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Квалификация
1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 113,555
2. Владислав Гончаров (Белоруссия) — 113,400
3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 112,120
7. Андрей Юдин (Россия) — 111,245
8. Дмитрий Ушаков (Россия) — 109,485
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