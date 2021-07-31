Россияне Юдин и Ушаков вышли в финал Олимпиады в прыжках на батуте

Российские спортсмены Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков квалифицировались в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте.

Юдин с результатом 111,245 занял седьмое место, Ушаков с 109,485 — на восьмой строчке.

Финал турнира пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 8:50 мск.

Прыжки на батуте

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Квалификация

1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 113,555

2. Владислав Гончаров (Белоруссия) — 113,400

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 112,120

7. Андрей Юдин (Россия) — 111,245

8. Дмитрий Ушаков (Россия) — 109,485