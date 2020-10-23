Николай Макаров переизбран на пост президента Федерации прыжков на батуте России

Николай Макаров, возглавляющий Федерацию прыжков на батуте России, переизбран на этот пост, сообщает ТАСС.

С 23 по 24 октября в Ярославле проходит отчетно-выборная конференция Федерации прыжков на батуте России. В первый день конференции прошли выборы руководства ФПБР. Макаров был единственным кандидатом на пост президента.

Макаров возглавляет ФПБР с 1997 года. С 2006 года специалист занимает пост главного тренера сборной России. Он также является членом технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики.