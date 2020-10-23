Батут
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Батут

Николай Макаров переизбран на пост президента Федерации прыжков на батуте России

20:32

Николай Макаров, возглавляющий Федерацию прыжков на батуте России, переизбран на этот пост, сообщает ТАСС.

С 23 по 24 октября в Ярославле проходит отчетно-выборная конференция Федерации прыжков на батуте России. В первый день конференции прошли выборы руководства ФПБР. Макаров был единственным кандидатом на пост президента.

Макаров возглавляет ФПБР с 1997 года. С 2006 года специалист занимает пост главного тренера сборной России. Он также является членом технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9804043

Батут: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир