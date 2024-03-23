Россияне не смогли квалифицироваться на Олимпиаду по прыжкам на батуте среди мужчин

Российские спортсмены не смогли отобраться на Олимпийские игры по прыжкам на батуте среди мужчин.

Квалификационным на Олимпиаду в Париже был этап Кубка мира в Котбусе (Германия). На соревнования были заявлены четыре россиянина, имеющих нейтральный статус: Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

«К сожалению, мужчины психологически оказались не готовы к борьбе за олимпийские лицензии, — цитирует ТАСС главу Федерации прыжков на батуте Николая Макарова. — Борьба была очень напряженной, и многие спортсмены допускали ошибки».

Козлов и Касимов не смогли выйти в следующий раунд турнира. В субботу пройдет второй этап, в который квалифицировались Лебедева и Бладцева.