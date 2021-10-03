Олимпийский призер в прыжках на батуте Ушаков решил продолжить карьеру

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что серебряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков принял решение продолжить карьеру.

«Ушаков принял решение продолжить свою карьеру, он является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в Баку», — приводит ТАСС слова Макарова.

33-летний Ушаков был самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Токио. На соревнованиях в Японии спортсмен занял пятое место, после чего не исключил, что может завершить карьеру.