Олимпийский призер в прыжках на батуте Ушаков решил продолжить карьеру
10:38
Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что серебряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков принял решение продолжить карьеру.
«Ушаков принял решение продолжить свою карьеру, он является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в Баку», — приводит ТАСС слова Макарова.
33-летний Ушаков был самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Токио. На соревнованиях в Японии спортсмен занял пятое место, после чего не исключил, что может завершить карьеру.
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