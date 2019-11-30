Сборная России по прыжкам на батуте завоевала две олимпийские лицензии

Сборная России завоевала две лицензии на Олимпийские игры 2020 года на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио.

В полуфинале в индивидуальных соревнованиях Андрей Юдин набрал 60,295 балла и вышел в финал с третьего места. Другой россиянин Дмитрий Ушаков (59,835) стал шестым и также пробился в финал. В соответствии с регламентом все финалисты получают олимпийскую лицензию, но максимум по одной для страны.

В женских соревнованиях Яна Лебедева вышла в финал с седьмым результатом (54,215) и также заработала олимпийскую лицензию.