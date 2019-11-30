Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Сборная России по прыжкам на батуте завоевала две олимпийские лицензии

12:03
Теги:

Сборная России завоевала две лицензии на Олимпийские игры 2020 года на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио.

В полуфинале в индивидуальных соревнованиях Андрей Юдин набрал 60,295 балла и вышел в финал с третьего места. Другой россиянин Дмитрий Ушаков (59,835) стал шестым и также пробился в финал. В соответствии с регламентом все финалисты получают олимпийскую лицензию, но максимум по одной для страны.

В женских соревнованиях Яна Лебедева вышла в финал с седьмым результатом (54,215) и также заработала олимпийскую лицензию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир