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Сборная России — первая на чемпионате мира в Токио

12:40

Мужская сборная России одержала победу в двойном мини-трампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио.

В финале сборная России в составе Андрея Гладенькова, Василия Макарского и Михаила Заломина набрала 114,800 балла. Второе место в финале заняла сборная США (112,200), третье — команда Португалии (109,300).

Женская сборная России заняла второе место в дисциплине акробатическая дорожка (101,500 балла).

За команду выступали Элина Степанова, Елена Краснокутская и Виктория Даниленко и Ирина Силичева. Первой стала сборная Великобритании (103,500), третье место заняла команда Франции (100,200).

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