Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала пять золотых медалей и выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте, сообщает ТАСС. Соревнования прошли в Токио.

В заключительный день сборная России стала лучшей в многоборье. Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке, а Александра Бонарцева завоевала бронзовую награду на двойном мини-трампе.

Сборная России возглавила медальный зачет по итогам соревнований, в активе команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

По результатам соревнований россияне завоевали две олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио. На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях.