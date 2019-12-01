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Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте

13:57
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Сборная России завоевала пять золотых медалей и выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте, сообщает ТАСС. Соревнования прошли в Токио.

В заключительный день сборная России стала лучшей в многоборье. Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке, а Александра Бонарцева завоевала бронзовую награду на двойном мини-трампе.

Сборная России возглавила медальный зачет по итогам соревнований, в активе команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды.

По результатам соревнований россияне завоевали две олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио. На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7237163

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