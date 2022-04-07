Появилось видео с фотосессии Медведевой для журнала Maxim

Появился бэкстейдж с фотосессии Медведевой для журнала Maxim

Появилось бэкстейдж-видео с фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim.

Спортсменка недавно снялась в откровенной фотосессии для журнала. На фотографиях девушка была в нижнем белье и топлес.

Недавно Медведева анонсировала новую откровенную фотосессию.

22-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионата Европы (2016, 2017). Она также является двукратным серебряным призером Олимпиады.