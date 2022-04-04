Евгения Медведева анонсировала новую откровенную фотосессию

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Спортсменка опубликовала часть фото, на котором она позирует в белом купальнике.

4 апреля 22-летняя Медведева уже выкладывала обрезанное фото, которое подписчики посчитали намеком на новый фотосет.

Ранее фигуристка попала на обложку для журнала Maxim. Она снялась в откровенной фотосессии.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионата Европы (2016, 2017). Она также является двукратным серебряным призером Олимпиады.