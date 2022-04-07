«Стальные бедра». Ефимова выложила новое фото в откровенном купальнике
Российская пловчиха Ефимова показала фото в черном купальнике
Российская пловчиха Юлия Ефимова в своей соцсети опубликовала фото в черном купальнике.
Спортсменка выложила снимок, сделанный на Гавайах, в купальнике и накидке на фоне пальм и океана.
Юлия Ефимова.
Соцсети
Подписчики оценили фото пловчихи:
«Стальные бедра».
«Невероятный вид, прекрасна».
«Такого не бывает, это иллюзия».
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
С 24 по 29 апреля в Казани состоится чемпионат России, в котором Ефимова, скорее всего не будет принимать участия.
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