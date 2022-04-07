«Стальные бедра». Ефимова выложила новое фото в откровенном купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своей соцсети опубликовала фото в черном купальнике.

Спортсменка выложила снимок, сделанный на Гавайах, в купальнике и накидке на фоне пальм и океана.

Юлия Ефимова. Соцсети

Подписчики оценили фото пловчихи:

«Стальные бедра».

«Невероятный вид, прекрасна».

«Такого не бывает, это иллюзия».