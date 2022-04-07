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Сегодня, 08:09

«Стальные бедра». Ефимова выложила новое фото в откровенном купальнике

Российская пловчиха Ефимова показала фото в черном купальнике
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Getty Images
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
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Российская пловчиха Юлия Ефимова в своей соцсети опубликовала фото в черном купальнике.

Спортсменка выложила снимок, сделанный на Гавайах, в купальнике и накидке на фоне пальм и океана.

Юлия Ефимова. Фото Соцсети
Юлия Ефимова.
Соцсети

Подписчики оценили фото пловчихи:

«Стальные бедра».

«Невероятный вид, прекрасна».

«Такого не бывает, это иллюзия».

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

С 24 по 29 апреля в Казани состоится чемпионат России, в котором Ефимова, скорее всего не будет принимать участия.

Юлия Ефимова
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