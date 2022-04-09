«Ого, какие губки пухлые». Загитова выложила новое видео

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.

«Всем привет. Давно с вами не общалась. Я вот приехала в аэропорт, уже все прошла. Жду нашего вылета», — сказала Загитова.

«У тебя прекрасный голос», — написал один из подписчиков.

«Ого, какие губки пухлые», — прокомментировал видео другой болельщик.

«Солнышко», — говорится в комментарии.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.