«Ого, какие губки пухлые». Загитова выложила новое видео
Алина Загитова выложила видео из аэропорта
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.
«Всем привет. Давно с вами не общалась. Я вот приехала в аэропорт, уже все прошла. Жду нашего вылета», — сказала Загитова.
«У тебя прекрасный голос», — написал один из подписчиков.
«Ого, какие губки пухлые», — прокомментировал видео другой болельщик.
«Солнышко», — говорится в комментарии.
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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