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Сегодня, 19:24

Появилась полная фотосессия Медведевой для мужского журнала Maxim

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Maxim

Журнал Maxim представил полную фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для мужского издания.

22-летняя российская спортсменка попала на обложку апрельского номера.

Почти на всех фотографиях Медведева в купальнике, однако есть фото, где фигуристка лежит топлес у бассейна.

В феврале 2021-го в Maxim снялась другая российская фигуристка — Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Она дважды выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева и&nbsp;Елизавета Туктамышева. Медведева вслед за Туктамышевой снялась в откровенном виде в мужском журнале. Зачем это фигуристкам?

Источник: https://www.maximonline.ru/devushki/novaya-disciplina-fotosessiya-evgenii-medvedevoi-dlya-maxim-id724146/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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