Появилась полная фотосессия Медведевой для мужского журнала Maxim

Журнал Maxim представил полную фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для мужского издания.

22-летняя российская спортсменка попала на обложку апрельского номера.

Почти на всех фотографиях Медведева в купальнике, однако есть фото, где фигуристка лежит топлес у бассейна.

В феврале 2021-го в Maxim снялась другая российская фигуристка — Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Она дважды выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).