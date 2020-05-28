Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста рассказала о том, как она проводит время с семьей во время самоизоляции.

«Скоро 3 месяца, как мы сидим дома. Когда мы с мужем уходим за продуктами, дети сто раз спрашивают: «А вы куда, зачем? Не надо! Не уходите». Малыши настолько привыкли, что мы всегда дома с ними. Даже не могу представить, как потом входить в привычный ритм», — написала в Instagram Инна Жиркова.

В сезоне-2019/20 Юрий Жирков провел 23 матча за сине-бело-голубых, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.