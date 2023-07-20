Шарапова возвращается в спорт и поборется за миллион! Правда, не совсем в теннисе

Неожиданно Марии придется вспомнить, как обращаться с ракеткой.

Если вам кажется, что сейчас модным становится теннис, а может, вы продвинутый любитель спорта и знаете про сквош, — то забудьте, это прошлый век. Мир сходит с ума по пиклболу — это разновидность сразу нескольких видов игры с ракетками, включая бадминтон и пинг-понг. В нее играют мячом, похожим на тот, который используется во флорболе, ракетки и корт также отличаются и напоминают скорее мини-теннис. Еще одно отличие — неигровая зона с обеих сторон у сетки, куда игроки заходить не могут. Но легче увидеть, чем прочитать.

Откуда популярность?

Изобретен он был еще 50 лет назад, причем история по-дворовому простая и одновременно удивительная. Семья в отпуске нашла в сарае снаряды для разных игр и решила ради смеха придумать новую игру по остаточному принципу («пикл-бот» — запасная лодка на соревнованиях гребцов).

Помогла виду спорта пандемия коронавируса, которая вынудила американцев, а затем людей и других национальностей заниматься спортом на заднем дворе — примерно так себя и позиционировал спорт. В нем ниже частота сердечных сокращений, он гораздо проще и доступнее тенниса — разметить площадку можно на своем приусадебном участке. Кроме того, из-за несуразных поз и звука ударов пиклбол мгновенно разлетелся по TikTok и сборникам мемов.

Сейчас пиклбол — один из самых быстроразвивающихся видов спорта мира, во всяком случае признан таковым в США, где в него играет 4,8 миллиона людей (+40% прироста за два года). Профессиональную пиклбольную команду купил Леброн Джеймс, совладельцы одной из других команд — величайший игрок в американский футбол Том Брэди и экс первая ракетка мира Ким Кляйстерс. Об интересе к нему высказывались Леонардо Ди Каприо и Билл Гейтс.

Фото Global Look Press

Русские — одни из лидеров

В отличие от тенниса, в пиклболе есть своя лига MLP с 24 командами. Но существует и мировой тур РРА. В мировом рейтинге четвертое место занимает россиянка Ирина Терещенко, восьмое — Яна Ньюэлл (обе проживают в США). На официальном сайте они указаны с российскими флажками. 40-летняя Терещенко дважды выигрывала Открытый чемпионат США и играла в MLP.

В мире в пиклбол играют в Индии, Мексике, Франции, на Бали осенью 2022 года даже прошел чемпионат мира, но пока, судя по всему, он носит статус неофициального и параллельно сосуществуют множество лиг и турниров. А буквально три недели назад ему посвятила статью главная газета Компартии Китая «Жэньминь жибао» со словами, что «пиклбол заменяет китайцам фрисби».

Ирина Терещенко. Фото Соцсети

Возвращение Шараповой

Пиклбол стал настолько популярен, что в среду было объявлено о проведении большого пиклбол-шоу 4 февраля 2024 года на территории гостиницы Hard Rock в Голливуде. Состав участников поистине потрясающий — теннисисты Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и его жена Штеффи Граф. Шараповой предстоит играть в паре с Макинроем. На четверых у них 42 титула «Большого шлема». Матч в прямом эфире будет показывать главный североамериканский спортивный канал ESPN, а призовой фонд турнира (по сути — одного матча) составит 1 миллион долларов.

В апреле 2023-го ESPN уже проводил Pickleball Slam, и тогда в нем приняли участие Макинрой, Агасси, Энди Роддик и Майкл Чанг. По посещаемости и телерейтингам мероприятие побило все рекорды этого вида спорта, утверждают организаторы.

Шарапова последний матч на теннисном корте провела в январе 2020 года, когда в первом раунде Australian Open проиграла Донне Векич 3:6, 4:6. Вскоре после этого Мария объявила об уходе из тенниса и занялась семейной и светской жизнью. В отличие от многих своих коллег, она не участвует в ветеранских турнирах и не зарабатывает в коммерческих лигах. Пиклбол-шоу, видимо, стало редким исключением.

Шарапова замужем за британским миллионером Александром Гилксом и в прошлом году родила сына Теодора. Однако параллельно россиянка участвует в показах мод, приезжала на них в Нью-Йорк и Милан, инвестировала в криптовалюту, занимается своим косметическим брендом, представила собственные конфеты Sugarpova, регулярно приезжает в Голливуд и вообще предстает респектабельной светской львицей. Стоит признать, что в 36 Мария выглядит просто прекрасно.