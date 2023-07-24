Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки
Если вы будете читать про Симону Халеп вне спортивных сайтов, то, скорее всего, наткнетесь на обсуждение ее операции по уменьшении груди. Румынская теннисистка — едва ли не самая известная женщина в мире, которая пошла против моды и не увеличила размер своих самых заметных органов, а наоборот.
Причина была банальной — лишний вес в грудной клетке мешал ей играть в теннис и вызывал сильную боль в спине после матчей. Тем не менее тема операции на груди для Халеп — сложная, и она по возможности старается ее избегать. Поэтому, когда известный американский блогер Эрик Конн стал критиковать спортсменку за ее решение, на него накинулся весь интернет.
Блогер обвинил Симону в борьбе против естественной красоты
«Вот возьмем Симону Халеп... Она сделала операцию по уменьшению груди еще в подростковом возрасте. Но почему? А потому что ее грудь размером 34DD мешала реализации спортивной мечты. И ради этой мечты она легла под нож в 17 лет. Только вот знаете что? Это война против женского тела и естественной природы», — написал Эрик Конн, американский блогер и ментальный коуч, известный своими радикально правыми взглядами.
У Конна большая популярность в соцсетях. И, как вы можете догадаться, подобная запись стала открытием ящика Пандоры... Под оригинальным твитом уже больше тысячи рассерженных комментариев. Как от поклонников тенниса, так и от тех, кто просто стремится защитить свободу выбора Халеп как распоряжаться своим телом. К примеру, пользователь под ником JessPected обвиняет Эрика в подростковой объективизации.
«Ощущение права мужчин на тела женщин и девочек не может не беспокоить. Подобный подход во многом и объясняет, почему в нашей культуре поощряются изнасилования и ранние браки, развивается трансфобия и запрещаются аборты. Эти люди и их взгляды на женщин и детей опасны для общества, а подобные комментарии о груди подростка отвратительны», — написала девушка.
Пользователь с ником kokinakkis2 призвал посмотреть на ситуацию со стороны самой Симоны и вспомнить, насколько трудно приходится в жизни девушкам с грудью выше средних размеров. «Вы хотя бы понимаете, как это изнурительно — иметь большие сиськи?! Постоянные боли в спине, неподходящая одежда, ненужное внимание со стороны мужчин-извращенцев. Вы не понимаете, насколько это тяжело, и я думаю, что большинство женщин (включая меня), согласились бы на такую операцию, если бы могли».
Выбрала редукционную маммопластику ради успехов в спорте
Важный момент — тема операции на груди неприятна для самой Симоны, и долгие годы она потратила на то, чтобы ее воспринимали как успешную спортсменку, а не как девушку, «лишившую себя естественной красоты». Мысль об операции к ней пришла еще летом 2008 года, когда 16-летняя Халеп завершила юниорскую карьеру победой на «Ролан Гаррос» и возглавила возрастной рейтинг. Переход во взрослые показал стремительный рост результатов, однако ей постоянно что-то мешало. Поэтому она объявила, что осенью уменьшит грудь.
«Из-за груди мне некомфортно играть — ее вес мешает быстро реагировать», — объясняла свое решение румынка. Размер груди Халеп — американский 34DD (международный 75-й, французский 90-й) — значительный, хотя и не предельно большой. 97 сантиметров в самой объемной точке — значительно меньше, чем у Ким Кардашьян и Амбер Роуз.
Похожий размер у американской модели Тайры Бэнкс, с той лишь разницей, что рост Тайры 178 см, а Халеп — 168. Аргументация Халеп про дискомфорт во время матчей устроила далеко не всех. Болельщики даже запустили онлайн-петицию, чтобы переубедить Симону (или даже запретить ей это делать). Волейболистка Алена Щуркова даже заявила, что своим решением Халеп закрывает дорогу в спорт для девушек с похожими физическими данными.
«Если она сделает эту операцию, это всем девочкам с большой грудью скажет, что они не могут заниматься спортом, но это не так, — говорила Щуркова в беседе с The Sun. — Вот У меня 32E, и для меня это никогда не было проблемой. Я бы не отказалась от груди и побольше — и все равно могла бы выступать. У меня гораздо больше рывков, чем у нее, я летаю по всей площадке, и мне непонятно, как большая грудь этому мешает».
Уменьшение груди — популярная операция по медицинским обоснованиям
Халеп не передумала и спустя семь часов работы хирургов обнаружила себя с грудью 34С. Дальше тема изменений в ее теле стала закрытой для журналистов — обсуждать операцию Симона категорически отказывалась. Если какие-то комментарии от нее и удавалось получить, то все они касались тенниса и готовности Халеп пойти ради любимого дела на серьезные жертвы. «Возможно, без этой операции я сейчас не была бы № 1. Я очень люблю теннис, и идти тренироваться для меня всегда легко», — отвечала она на критику.
Тренер Симоны Вим Фиссетт мечтал, чтобы разговоры о груди его подопечной прекратились и люди интересовались игрой девушки, а не размером частей тела. В целом это удалось: когда Халеп была на пике своих возможностей, об операции практически не вспоминали — было не до этого. Но сейчас, когда румынка разбирается в обстоятельствах допингового скандала, пользователи Сети решили вспомнить и другие яркие эпизоды ее насыщенной биографии. Неудивительно, что как поклонники теннисистки, так и простые девушки выступили в ее поддержку, ведь подобная операция — распространенная практика, и часто к этой мысли приходят после консультации с врачом ради бытового удобства.
Считается, что непропорционально большая грудь (макромастия) приводит к болям в спине, шее, плечах, голове, кожным раздражениям, например, от трения белья, невралгии, ограниченной двигательной способности. И в конце концов — плохому эмоциональному фону. Мало того что девушкам с такими особенностями приходится трудно в выборе гардероба, принятии себя. Так еще далеко не все готовы мириться с излишним мужским вниманием в очевидно сексуализированном контексте. Особенно ярко проблема проявляется в подростковом возрасте, когда тело окончательно формируется.
К тому же многих напрягал сам автор критического поста в адрес Симоны. Конн ведет шоу HardMenPodcast с ярко выраженным правым уклоном. Эрик видит в женском спорте проблему и называет его предвестником феминистического апокалипсиса. И якобы только он знает, как вывести этот мир на свет, где прежде всего должна развиваться классическая библейская маскулинность. В твиттере (соцсеть заблокирована на территории России), даже после покупки платформы Илоном Маском, людям с подобными взглядами приходится непросто.