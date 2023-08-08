«Пустят ли их на US Open?!» Теннисную легенду взбесила победа бывшего мужчины на женском турнире

Мартина Навратилова протестует против засилья неудачливых спортсменов-мужчин в женских соревнованиях.

В американском теннисе громкий гендерный скандал. И все из-за 56-летней Алисии Роули, выигравшего два крупных национальных турнира в возрастной категории «55+». Дело в том, что Роули является трансгендером, что по нынешним правилам не мешает соревноваться в женском одиночном и парном разрядах. И не просто играть, а еще и побеждать. Естественно, нашлось немало недовольных, среди которых можно выделить теннисную легенду Мартину Навратилову. По иронии судьбы именно Навратилову в свое время тренировал самый известный теннисный трансгендер.

Непобедимый ветеран

Отметим, что в России операции по смене пола запрещены, кроме как по медицинским показаниям. В США проблема стоит намного острее — в ряде видов спорта (в частности, в велогонках и плавании) трансгендеры побеждали в женских состязаниях, что приводило к скандалам и протестам цисгендерных дам. Не обошелся без трансгендерного скандала и теннис, пусть речь идет о ветеранском уровне. Роули победил (или победила) на двух крупных турнирах, имеющих статус национальных чемпионатов, — в Лексингтоне (в мае) и Джермантауне (в конце июля) в категории «55+». Причем в Лексингтоне Алисии удался золотой дубль — помимо одиночки в активе и титул в парном разряде.

Таким образом, теннисист-трансгендер заметно поднялся в женском ветеранском рейтинге — теперь он занимает 21-ю строчку в списке сильнейших Международной федерации тенниса (ITF) в категории «55+». В 2017-2018 годах Роули уже выигрывал национальный чемпионат США среди женщин в возрастных категориях «45+» и «50+», после чего не участвовал в официальных соревнованиях под эгидой ITF на протяжении четырех лет, до 2022-го. Сейчас же он вернулся в новой возрастной категории.

Возможно, на теннисные успехи бывшего мужчины среди женщин не обратили бы внимания, не вмешайся соучредитель независимого совета по женскому спорту Ким Шэсби Джонс. Активистка в социальной сети раскритиковала Теннисную ассоциацию США (USTA), позволяющую мужчине, объявившему себя женщиной, играть в женском дивизионе.

Навратилова также возмутилась этой историей на страничке в социальной сети, выдав гневное обращение: «Давай, USTA, женский теннис не для неудачливых спортсменов-мужчин, независимо от возраста. Это неправильно и несправедливо. Неужели таких игроков пустят на Открытый чемпионат США в этом месяце? Просто с удостоверением личности? Я так не думаю...»

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Раньше Мартина была «за»

Конечно, никто трансгендеров на US Open-2023 не пустит, так как в женском профессиональном туре они не играют. Однако понять Навратилову можно — если есть возможность, желающие рано или поздно могут найтись, так что лучше закрыть лазейку для мужчин в женские соревнования раз и навсегда.

Примечательно, что политика включения трансгендеров в женские непрофессиональные соревнования от USTA не требует подтверждения статуса гендерной идентичности.

Правда, профи на слово все же не верят. «Те, кто переходит из мужской категории в женскую, имеют право участвовать в соревнованиях в женской категории при следующих условиях: «Спортсменка заявила, что ее гендерная идентичность — женская... Гормональная терапия, соответствующая назначенному полу, проводилась поддающимся проверке образом и в течение достаточного периода времени, чтобы свести к минимуму преимущества, связанные с полом, в спортивных соревнованиях», — говорится в документ USTA.

Но и это Навратиловой и другим борцам с трансгендерами в женском спорте кажется слишком либеральным. Одним из выходов из ситуации они видят «открытую категорию», которую недавно ввели в плавании и академической гребле.

Любопытно, что саму Мартину долгое время тренировал самый знаменитый теннисный трансгендер Рене Ричардс (при рождении Ричард Раскин). В 40 лет бывший капитан теннисной сборной Йельского университета перенес операцию по смене пола и в конце 70-х по суду добился права на участие в US Open среди женщин, причем в женском парном разряде дошел до финала (вместе с Бетти-Энн Стюарт их дуэт уступил как раз Навратиловой и Бетти Стове). В одиночке трансгендер поднимался на 20-е место в рейтинге WTA и обыгрывал ведущих теннисисток мира. Причем в то время Навратилова поддерживала Ричардс. Хотя даже сам (сама) Рене впоследствии скептически относился к допуску трансгендеров на крупные женские старты.