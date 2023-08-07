Биография Елены Рыбакиной: почему чемпионка Уимблдона перешла из России в Казахстан

Биография сменившей спортивное гражданство теннисистки из Москвы.

Победа представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Уимблдонском турнире в 2022 году сделала ее по-настоящему знаменитой. Относительно недавно спортсменка, которая родилась в Москве, выступала под российским флагом, но затем сменила спортивное гражданство. По словам самой теннисистки, при продолжении карьеры у нее не было другого выбора. Так Рыбакина стала первой в истории Казахстана победительницей турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Елена Андреевна Рыбакина

Дата рождения: 17 июня 1999 года

Место рождения: Москва

Рост: 1,84 м

Вес: 68 кг

Вид спорта: теннис

Семья и детство Елены Рыбакиной

Будущая чемпионка Уимблдона родилась в интеллигентной московской семье — продюсера телевизионных трансляций канала «НТВ-плюс» Андрея Рыбакина и менеджера строительной компании Екатерины. Елена была вторым ребенком: у нее есть также старшая сестра Анна.

Обе девочки с детства занимались спортом. Елена ходила на занятия по фигурному катанию и спортивной гимнастике, однако будущего в ней тренеры не видели: все из-за того, что она была слишком высокой. И тогда родители отвели дочерей в секцию по теннису, но не строили грандиозных планов — они мечтали, чтобы обе получили высшее образование.

«Как-то со старшей дочкой играл на стадионе в бадминтон. Подошла Лена, ей тогда было чуть больше трех лет, и начала дергать: «Я тоже хочу!» Но в бадминтон тяжело играть из-за ветра — не то что ребенку, даже взрослому. Думаю — ладно, дам ей ракетку, через минуту все равно вернет. Но ошибся. Она где-то с полчаса мучилась! Тогда и подумал: не увлечь ли ее теннисом?» — рассказал Андрей Рыбакин в интервью «СЭ».

Теннис заинтересовал Рыбакину-младшую, в то время как Анна выбрала для себя другой путь. По словам отца девушек, сестра первой ракетки Казахстана сейчас занимается ресторанным бизнесом. В то время как Елена продолжает свою спортивную карьеру.

Карьера Елены Рыбакиной

Выступления Елены Рыбакиной за Россию

Профессиональная карьера теннисистки началась в 2015 году. До этого она выступала на юниорских соревнованиях. С 2013 года Рыбакина выступала на турнирах ITF. Спустя год она победила в Альметьевске и на Siberian Open в Новокузнецке.

В 2015 году Елена впервые выступила на турнирах «Большого шлема» среди юниоров и сумела победить на Кубке Озерова — как в одиночном, так и в парном разрядах.

Соревноваться на взрослом уровне теннисистка начала с 2015 года — с соревнований ITF. Рыбакина доходила до финалов в Анталье и Фергане. Ей удалось выиграть два турнира в парном разряде — в Анталье и Стамбуле. Елена также выступала на Кубке Кремля в 2017 году. Однако больших успехов ей добиться не удалось.

Фото Global Look Press

Смена спортивного гражданства

Незадолго до перехода под казахстанский флаг спортсменка начала сотрудничество с Андреем Чесноковым. 30 января 2018 года в социальных сетях появился пост вице-президентов Федерации тенниса России Евгения Кафельникова, который запомнился многим. Суть его была таковой: «Лена Рыбакина — запомните это имя».

Спустя полгода стало известно о том, что теннисистка сменила спортивное гражданство. Причиной этого стало финансирование — Рыбакиной не удалось получить необходимую поддержку в России. По словам отца спортсменки, предложение федерации было достаточно скромным:

«В какой-то момент федерация прислала мне контракт для Лены. Но посмотрел на него — и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: «Денег нет, но вы держитесь», — заявил Андрей Рыбакин в интервью «СЭ».

В 2020 году сама теннисистка уточнила, что причиной смены спортивного гражданства стало тяжелое финансовое положение, в которое она попала. А принимающая сторона оказала ей должную поддержку.

«Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает в том числе финансово. Закрыта ли история с Россией? Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше, но сейчас точно закрыта», — заявила Рыбакина в интервью «СЭ».

Карьера Елена Рыбакиной за Казахстан

После смены гражданства теннисистка также нашла нового тренера — им стал хорватский специалист Стефано Вуков. Сотрудничество с хорватом пошло Рыбакиной на пользу — она завоевала свой первый титул WTA и сумела совершить настоящий рывок в рейтинге WTA.

«Он очень мне помогает в теннисном развитии. Мы вместе с ним прошли путь с 200-й до 30-й ракетки WTA», — так высказалась о своем тренере Елена в интервью sputnik.kz.

Уже в 2020 году теннисистка добралась до топ-20 мирового рейтинга. Это уже стало большим достижением для казахстанского тенниса. С тех пор Рыбакиной удалось одержать пять побед на турнирах WTA и остановиться в шаге от бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио. А ее наивысшая позиция в рейтинге — третье место.

Фото Global Look Press

Победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне

Одна из самых значительных побед в карьере теннисистки случилась в 2022 году, когда она сумела выиграть турнир «Большого шлема». Рыбакина начала победный Уимблдон достаточно мощно — одержала четыре победы подряд без единого проигранного сета. В четвертьфинале она оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович, а в полуфинале победила экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

В финале Елена обыграла второй номер мирового рейтинга (на тот момент) — представительницу Туниса Онс Жабер. Таким образом, Рыбакина стала первой теннисисткой в истории Казахстана, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. После своего уникального достижения спортсменка поделилась, что не ожидала от себя такого успеха.

«Я не думала, что буду играть на второй неделе Уимблдона. Выиграть этот турнир — просто потрясающе! Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Для меня большая честь выступать перед королевской ложей. Я бы не была здесь, если бы не моя команда. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку во время матчей. Очень жаль, что родители не смогли приехать, без них меня бы здесь не было. Зато смогла приехать сестра», — приводит «СЭ» слова теннисистки, которые она произнесла во время церемонии награждения.

Фото Global Look Press

Достижения Елены Рыбакиной

Победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон 2022).

Победительница пяти турниров в одиночном разряде (Бухарест 2019, Хобарт 2020,Уимблдон 2022, Индиан Уэллс 2023, Рим 2023).

Финалистка турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023).

4-е место на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Третья ракетка мира (впервые № 3 в рейтинге WTA — 12 июня 2023 года).

Чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет.

Елена Рыбакина вне теннисного корта

Несмотря на то что Рыбакина выбрала теннис, фигурное катание осталось в ее жизни. Теннисистка призналась, что любит наблюдать за соревнованиями по этому виду спорта. Елена также мечтает прыгнуть с парашютом и получить водительские права.

«Мне нравятся машины, но у меня еще нет прав — просто не было времени, потому что я всегда в дороге. Мне очень нравятся американские горки, и я много каталась на них в Америке. После турнира это своего рода удовольствие. Одна из вещей, которые я хочу сделать, — это прыгнуть с парашютом, но мои тренеры говорят, что сейчас неподходящее время. Думаю, они беспокоятся о посадке», — рассказала Рыбакина Daily Mail.

Личная жизнь Елены Рыбакиной

О личной жизни 24-летней спортсменки известно мало. Во всяком случае сама Рыбакина об этом не говорит и предпочитает хранить в секрете:

«Пусть останется тогда и в этом году секретом», — сказала Елена YouTube-каналу Vesti.kz.

У спортсменки достаточно теплые отношения со старшей сестрой, с которой они вместе когда-то начинали играть в теннис. Известно, что именно Анна поддерживала Елену во время победного Уимблдона. Родители теннисистки не смогли присутствовать на турнире из-за визовых проблем:

«Конечно, она хотела, чтобы мы были на финале. Но так сложились обстоятельства, что не получилось. Ничего страшного, с ней была старшая сестра. Причем, повторяю, я удивился, что она в плане поддержки оказалась не хуже мамы с папой», — рассказал «СЭ» Андрей Рыбакин.

У Рыбакиной есть домашний любимец — собака породы бигль по кличке Мулиа.

Фото Global Look Press

Где живет Елена Рыбакина

В СМИ сообщалось, что даже после смены спортивного гражданства теннисистка продолжила жить в Москве. Известно, что основная тренировочная база Рыбакиной расположена в Братиславе. Однако сама Елена иронично высказывалась о своем месте жительства в 2022 году после выхода в финал Уимблдона:

«Я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре. Между соревнованиями я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что, получается, что я нигде не живу».

Социальные сети Елены Рыбакиной

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