В США престижный тур выиграла велогонщица-трансгендер. Фанаты в бешенстве

Новый скандал из-за победы мужчины в женском зачете.

Проблема трансгендеров остается камнем преткновения для многих видов спорта. В некоторых из них уже ввели строгие ограничения по тестостерону, где-то, как в легкой атлетике и плавании, вообще запретили участвовать в соревнованиях лицам, сменившим мужской пол на женский. Но в велогонках, увы, пока возможны события, нарушающие права цисгендерных женщин на честную конкуренцию. Однако есть надежда на то, что история выступления Остин Киллипс на многодневке «Тур Джила» приведет к позитивным сдвигам.

Что произошло?

На прошлой неделе общий зачет многодневки «Тур Джила» по американскому штату Нью-Мексико выиграл бывший мужчина, а ныне женщина по имени Остин Киллипс. Гонка считается престижной — она входит в календарь Международного союза UCI.

27-летняя американка опередила в генеральной классификации на полторы минуты итальянку Марчелу Прието, которая пол не меняла и родилась женщиной. Киллипс получила право участвовать в женских соревнованиях в соответствии с текущей политикой UCI, которая позволяет сменившим пол женщинам соревноваться при уровне тестостерона ниже 2,5 наномоль на литр в течение двух последних лет. Ограничение довольно жесткое — к примеру, в фигурном катании оно равняется 5 наномоль на литр. Биологическая норма тестостерона у женщин — 0,5-1,7, у мужчин — от 8,9 до 42.

UCI ужесточил правила как раз в прошлом году, вдвое снизив показатель и удвоив срок переходного периода после схожего скандала в Великобритании. Однако, как видно, меры не возымели положительного эффекта. Дорогу бывшим мужчинам на женские старты они не закрыли в нарушение всех прав цисгендерных женщин.

Остин Киллипс. Фото Global Look Press

Критики негодуют, трансгендер насмехается

Киллипс выступает за команду Фонда Эми Домброски, и здесь тоже есть ирония судьбы. Домброски — американская велогонщика, погибшая в 26 лет под грузовиком во время тренировки на шоссе в Бельгии. В ее честь создали фонд, который должен был продвигать молодых девушек в велогонки. Именно девушек. Несколько юных талантов действительно достигли профессионального уровня, но, как видим, теперь девушек ищут в других местах, а миссия фонда скорректирована до «равенства всех женщин».

Сама Киллипс за словом в карман не лезет и оправдываться не собирается. После победы она передала привет хейтерам.

«Эта победа стала возможной благодаря велогоночному сообществу и дружеским связям, которые мне посчастливилось наработать за эти годы с помощью велогонок. После недели чепухи в интернете я особенно благодарна всем в пелотоне и спорте, кто подтверждает, что соцсети не являются реальной жизнью», — сказала Киллипс.

Говорит она, надо признать, голосом, похожим на мужской, хотя внешне ее «происхождение» не бросается в глаза.

А в соцсетях действительно было шумно. Страницу гонки заполонили сотни комментариев с призывами к борьбе против мужчин в женском спорте и шутками типа «Нужно иметь железные яйца, чтобы выиграть эту гонку». Пользователи массово отмечают аккаунт UCI, пишут, что организаторам должно быть стыдно не знать биологию, а призовые «надо забрать у посредственного мужчины и отдать настоящей героине из Италии». А Киллипс забрала 35 тысяч долларов — немало. И вдобавок ко всему цирку получила по результатам многодневки титул «Королевы гор».

Киллипс уже вынуждает соперниц завершать карьеры

Но это далеко не весь список «скальпов» Киллипс. Остин стала главным скандалмейкером в декабре 2022 года, когда финишировала третьей на чемпионате США по велокроссу. Ее обвинили в контактной борьбе с соперницей, мол, она сбила ее с трассы при обгоне за бронзовую позицию.

Зовут соперницу Ханна Аренсман, она выиграла 35 гонок различного уровня в велокроссе. Но на том чемпионате финишировала четвертой и позже ушла из спорта, объяснив это засилием трансгендеров.

— За последние несколько лет мне приходилось участвовать в женских соревнованиях непосредственно с мужчинами. По мере того как это становится все большей реальностью, обескураживающе тренироваться так усердно, как я, только для того, чтобы проиграть мужчине с несправедливым преимуществом в виде тела. Это по сути дает ему очевидный перевес надо мной независимо от того, как я тренируюсь.

Раскритиковала правила и британская пловчиха, участница Олимпиад Шэрон Дэвис. Не исключено, что UCI после такой кампании общественного давления в соцсетях и СМИ придется снова пересматривать правила. Напомним, что в России законодательно запрещена информация о преимуществах смены пола, направленная на формирование положительного отношения к этому процессу. В спортивном сообществе нашей страны неоднократно звучали мысли о недопустимости допуска бывших мужчин к женским стартам из-за неспортивного преимущества, которое получают трансгендеры.