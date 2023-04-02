«Боялась, что не смогу отпраздновать следующее Рождество». Легенда тенниса дважды победила рак

Мартина Навратилова выиграла 59 турниров «Большого шлема», а недавно во второй раз вылечилась от страшной болезни.

Американка чешского происхождения Мартина Навратилова считается одной из лучших теннисисток в истории. 59 побед на турнирах «Большого шлема» и 344 титула турниров WTA — мало кто может похвастаться такой коллекцией наград. Карьера, полная рекордов и наград, должна была подарить Мартине вторую жизнь, уже за пределами корта, однако последние 13 лет жизни легенды тенниса были похожи на страшный сон — за это время она смогла дважды сражалась со смертельным недугом.

Фото Global Look Press

На пути к величию

Мартина с 1973 года она стала регулярно выступать в турнирах «Большого шлема», превратившись в одну из лучших теннисисток WTA на протяжении следующих почти двух десятилетий. В 1975 году Навратилова выиграла свой первый «мейджор» — в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. Всего же за свою карьеру она может похвастаться победой на 18 «шлемах» в одиночном разряде, 31 трофеем в паре, а также 10 титулами в миксте. 59 чемпионских кубков в главных турнирах являются феноменальным результатом. А всего за свою карьеру Мартина завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Ей принадлежит рекорд по проценту побед — она одержала 2189 побед, а это почти 86% от всех проведенных ею матчей — поразительные цифры.

Долгожданная победа в «Большом шлеме» пришла к американке в 1978 году. Успех в поединке с Крис Эверт в финале Уимблдона впервые сделал Навратилову лидером мирового рейтинга. Противостояние Мартины и Крис Эверт считается настоящей классикой мирового тенниса, а между собой спортсменки встречались целых 80 раз. Мартина продолжала играть в теннис очень долго, и при этом очень успешно. Теннисистка выступала на профессиональном уровне даже после того, как ее ввели в Зал славы тенниса, а свой последний турнир «Большого шлема» Мартина выиграла в паре за месяц до своего 50-летнего юбилея.

Фото Global Look Press

Сама являюсь виновницей в этой ситуации

В 2010 году Навратилова узнала, что у нее обнаружили рак молочной железы. Врачи отмечали, что теннисистке повезло — онкологию нашли на ранней стадии в результате маммографии. Мартина понимала, что перспективы для излечения у нее неплохие, однако сдерживать эмоции оказалось уже сложнее: «Ты живешь и чувствуешь, что контролируешь свою жизнь и свое тело. И вдруг случается непоправимое, с чем ты ничего не можешь поделать. Мне повезло, еще бы год, и у меня были бы огромные проблемы».

Мартине пришлось перенести операцию по удалению опухоли, а также пройти двухмесячный курс лучевой терапии. Спортсменка переживала, что может остаться лысой, однако заболевание не успело развиться слишком сильно. Спустя шесть месяцев Навратилова смогла победить рак, в чем призналась своим поклонникам: «Я больше не страдаю раком. После курса лучевой терапии я стала в этом уверена. Я сама являюсь виновницей в этой ситуации. Я все запустила, четыре года не делала маммографию. Выздоровление далось мне нелегко, постоянно ощущала недостаток сил, у меня часто менялось настроение».

Фото Global Look Press

Новая неприятность

Но на этом проблемы со здоровье не закончились. В январе 2023 года у прославленной спортсменки выявили рак горла и груди первой стадии. По словам представителей Мартины, когда теннисистка проходила тестирование, врачи обнаружили у нее новообразование, которое позднее идентифицировали как рак. При этом опухоль в груди не имеет никакого отношения образованию в горле.

«Это двойная неприятность, и очень серьезная. Несмотря на разные факторы, я верю, что вылечиться можно. В обоих случаях болезнь находится на ранней стадии, поэтому я надеюсь на положительный исход. Знаю, что будет тяжело, но я намерена сражаться изо всех сил», — с таким заявлением выступила Мартина Навратилова после публикации новостей об ее борьбе с онкологией.

В конце марта победительница Уимблдона вновь заставила говорить о себе весь спортивный мир, когда заявила, что она снова победила рак: «Я паниковала три долгих дня, потому что боялась, что не смогу отпраздновать следующее Рождество. Я даже составила список вещей, которые хочу успеть сделать. Это был очень трудный период. Первую неделю я проходила и химиотерапию, и лучевую терапию. Когда тебе становится плохо, ты даже не знаешь, в чем причина ухудшения твоего состояния».

Новость о выздоровлении экс-чемпионки взорвала соцсети. Десятки тысяч комментариев с поздравлениями и пожеланиями фанатов, среди которых оказались актриса Линда Картер, легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, олимпийская чемпионка Моника Пуиг, а также пятикратная победительница турниров WTA Карла Суарес-Наварро, которая в 2020 году тоже смогла победить рак.

Очевидно, что у Навратиловой гораздо больше возможностей для профилактики и лечения заболеваний, чем у обычных людей. Однако ее решимость в борьбе за свое здоровье и открытость в таких непростых вопросах не может не вызывать уважения.