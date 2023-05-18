Рыбакина становится кошмаром для первой ракетки мира. Она выбила Свентек в третий раз подряд

В полуфиналах WTA 1000 в Риме нас ждет чемпионат СССР.

WTA 1000. Рим (Италия). Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Ига Свентек (Польша, 1) — 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 (отказ Свентек)

Елена Рыбакина вновь подтвердила, что является настоящим кошмаром для первой ракетки мира Иги Свентек из Польши. В четвертьфинале супертурнира WTA 1000 в Риме россиянка, представляющая Казахстан, выиграла у лидера мирового рейтинга уже третий матч подряд. Причем польская теннисистка даже не сумела доиграть встречу из-за травмы колена, прервав 14-матчевую победную серию в столице Италии. Таким образом, в полуфиналах Рима у женщин будет, образно выражаясь, разыгран чемпионат СССР — Рыбакина встретится с Аленой Остапенко из Латвии, а россиянка Вероника Кудерметова — с украинкой Ангелиной Калининой.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Перелом во второй партии

Рыбакина блестяще провела первые три месяца 2023 года, выиграв титул в Индиан-Уэллсе и добравшись до финалов на Открытом чемпионате Австралии и в Майами. Однако переход на грунт получился несколько смазанным. Елена не доиграла матч второго круга в Штутгарте против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии — сообщалось, что из-за болей в пояснице. В Мадриде она вылетела уже после стартового матча, уступив россиянке Анне Калинской. Но на римском грунте все у теннисистки из Казахстана начало получаться лучше — она уверенно прошла Жасмин Паолини из Италии и Маркету Вондроушеву из Чехии, а Калинская снялась по ходу первой партии.

Хотя, конечно, фаворитом четвертьфинала считалась не Елена, а Свентек, которая в последние годы заслужила неформальный титул королевы грунта. Да, Рыбакина выбила ее на Australian Open и в Индиан-Уэллсе, но на коронном земляном покрытии казалось, что Ига способна взять убедительный реванш. И, надо признать, на протяжении первых полутора сетов такие ожидания оправдывались — Свентек уверенно забрала стартовую партию, затем быстро сделала брейк во втором сете, поведя 2:0, 3:1, а затем и 4:2. Мало того, была в одном розыгрыше от 5:2, заполучив брейк-пойнт на подаче Рыбакиной.

Вот только все это не помешало Елене продолжить борьбу — свою подачу она спасла, а в следующем гейме двойная ошибка от польской теннисистки и несколько сбоев в перестрелках на задней линии с форхенда привели к обратном брейку и равному счету. После чего Рыбакина в девятом гейме отыграла три брейк-пойнта. В итоге второй сет завершился тай-брейком, где со счета 3:3 Рыбакина взяла четыре розыгрыша подряд. Причем при 3:5 Ига не только проиграла очко, но еще и схватилась за колено, явно почувствовав боль.

Ига Свентек. Фото Reuters

Доказательство универсализма

Перед решающей партией Свентек взяла медицинский перерыв. Вот только с каждым геймом, хотя свои подачи и брала, бегала все меньше и меньше. И при 2:2 пошла в расстроенных чувствах пожимать сопернице из Казахстана руку. О серьезности травмы пока не сообщается, однако перед защитой титула на «Ролан Гаррос» такое повреждение — очень тревожный симптом для лидера мирового рейтинга. Кстати, в случае провала на Открытом чемпионате Франции Ига рискует (правда, пока не сильно) потерять первую строчку в рейтинге в пользу Арины Соболенко из Белоруссии.

«Видела, что что-то произошло с Игой на тай-брейке, но не знала, насколько все серьезно. В первых геймах третьего сета она стала действовать очень агрессивно, поэтому я поняла — Свентек уже не способна много двигаться. Тем не менее я старалась сохранить концентрацию. Перед этим матчем у меня не было каких-то ожиданий, поэтому просто счастлива, что во втором сете начала лучше чувствовать удар справа и двигаться по корту. Поэтому довольна своей игрой вне зависимости от результата. Рада сыграть как минимум еще один матч в Риме», — цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.

Отметим, что Елена вне зависимости от результата полуфинала гарантировала рекордную для себя пятую строчку в рейтинге. В случае выигрыша титула она станет четвертой ракеткой мира и закрепится на втором месте в чемпионской гонке, где лидирует Соболенко. Но самое главное, Рыбакина доказала самой себе и всем остальным, что опасна не только на траве, где является чемпионкой Уимблдона, и харде, но и на грунте. Если она хочет стать первой ракеткой мира, то универсализм просто необходим. И первый в карьере полуфинал грунтового турнира WTA 1000 — хороший знак, что теннисистка из Казахстана движется в верном направлении. Безусловно, приятна и третья подряд в 2023-м победа над Свентек — в концовке второй партии, когда травма еще не беспокоила польку, Елена уже начала ее переигрывать.

Теперь Рыбакина встретится 19 мая в день женских полуфиналов с экс-чемпионкой «Ролан Гаррос» Остапенко, а вторую путевку в финал разыграют Кудерметова и Калинина. Квартет полуфиналисток в Риме, надо признать, выглядит сенсационным. Даже сложно сказать, кто из этой четверки является фаворитом. Но если смотреть на рейтинг и последние успехи, то финал Рыбакина — Кудерметова совсем нельзя исключать. Добавим, что в случае, если Вероника доберется до финала, она вернется в топ-10, а титул позволит россиянке стать седьмой ракеткой мира.