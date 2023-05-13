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Сегодня, 16:15

Российский тренер Турсунов нашел новую крутую ученицу. В апреле она спровоцировала его увольнение

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Дмитрий Турсунов.
Фото Global Look Press
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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В теннисе наметился новый перспективный тандем — Дмитрия Турсунова и Екатерины Александровой.

Дмитрий Турсунов буквально месяц назад расстался со своей подопечной Белиндой Бенчич. Швейцарская теннисистка неоднократно хвалила своего наставника в интервью, но их пути разошлись после того, как спортсменка проиграла в третьем круге турнира в Майами и снова вылетела из первой десятки.

Однако российский специалист недолго оставался без работы. На днях Турсунова заметили на тренировочном корте в Риме вместе с 15-й ракеткой мира Екатериной Александровой. Похоже, у Дмитрия намечается достаточно перспективное сотрудничество, а у Екатерины — возможность попробовать что-то новое.

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Успех за рубежом

До российской теннисистки Турсунов работал с несколькими зарубежными спортсменками. Среди них — белоруска Арина Соболенко, эстонка Анетт Контавейт, британка Эмма Радукану и швейцарка Белинда Бенчич. С последней Дмитрий сотрудничал несколько месяцев — и с осени минувшего года сумел вывести швейцарскую теннисистку в топ-10 мирового рейтинга. Однако в последнее время результаты не радовали Бенчич. Да и десятку сильнейших теннисисток она покинула.

За время сотрудничества с Турсуновым Белинда выиграла два титула на турнирах WTA. 26-летняя спортсменка много говорила о доверии к тренеру и отмечала свой прогресс. Но поражение в Майами стало для нее последней каплей.

Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Уволила тренера

Самое забавное, что Екатерина Александрова буквально «уволила» своего будущего тренера. Именно она победила Бенчич в матче третьего круга турнира в Майами, после которого швейцарская теннисистка приняла решение о прекращении сотрудничества с Турсуновым.

Таким образом, бывшая первая ракетка России в некотором роде стала причиной увольнения. Причем фаворитом встречи многие считали Бенчич, поскольку единственная очная встреча двух теннисисток, которая состоялась в 2022 году на турнире в Чарльстоне, завершилась победой швейцарки.

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Впрочем, подопечные Турсунова в свое время тоже становились обидчицами российской спортсменки. Так, в 2021 году эстонка Контавейт под руководством Дмитрия победила Александрову в финале «Кубка Кремля». В общем, тренер и теннисистка хорошо знают друг друга.

Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российский вызов

Турсунов на данный момент является достаточно востребованным отечественным теннисным специалистом. Он хорошо известен за рубежом и держится на слуху последние четыре года. Поэтому потенциальное сотрудничество (которое пока не подтвердила ни одна из сторон) может стать отличным вызовом для тренера.

В настоящее время Екатерина является 15-й ракеткой мира. В текущем сезоне она пока не выиграла ни одного титула и в целом пока не производит какого-то особо яркого впечатления. В апреле Александрова стала третьей ракеткой России, что, безусловно, приятно.

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Но теннисистка явно хочет большего. И здесь Турсунов может помочь. Его часто называют «укротителем капризных звезд». Но в случае с Екатериной у него вполне может получиться спокойная и вдумчивая работа. Тем более что найти общий язык с соотечественницей будет проще, чем с амбициозными иностранками.

Теннис
Дмитрий Турсунов
Екатерина Александрова
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