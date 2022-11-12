«Хотелось попасть на Итоговый в одиночном разряде. Я ведь была близка». Кудерметова — о большой победе и планах на будущее

Вторая ракетка России подвела итоги сезона.

Не самый простой теннисный сезон для российских спортсменов завершился большой победой. Впервые в карьере на Итоговый поехали Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Вероника была в шаге от участия на турнире в одиночном разряде, но в последний момент квоту потеряла. Зато выступила в паре с бельгийкой Элизе Мертенс и выиграла финал WTA. Теннисистка из Татарстана одержала свою самую главную на сегодняшний день победу в жизни и впервые закрепилась в мировом топ-10 по итогам сезона. В интервью «СЭ» она рассказала о том, как складывался их дуэт с Элизе, что в 2022 году можно отнести в позитив, что — в негатив.

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс. Фото Global Look Press

Секрет успеха нашей пары — отличная взаимозаменяемость. Подстраховка

— Эмоции уже успели остыть либо до сих пор еще не пережили эту победу?

— Да, я уже остыла. Пришлось. На следующий день был вылет в четыре утра, потом у меня были непростые двое суток в пути. И вот я только к пятнице и смогла добраться до своего места назначения, чтобы ответить на вопросы.

— В интервью для пресс-службы WTA сразу после матча вы сказали, что больше всего прибавили в психологии. Получается, раньше уверенности в себе не хватало?

— То, что вы называете уверенностью в себе, — это только составляющая одного общего и целого. Того, что называют высоким профессионализмом. Здесь много факторов, например понимание, как и в какой момент действовать. Все это также придает тебе уверенности и спокойствия во время матча. Поэтому лучше называть это опытом, который невозможно приобрести, не оказавшись в нашей рабочей среде. То есть через матчи — надо играть, играть и еще раз играть.

— Вы впервые заканчиваете сезон в мировом топ-10. Что для вас это значит?

— Это означает, что я на правильном пути и вся моя проделанная работа была в правильном направлении. Конечно же, это значимое достижение, но есть и дальнейшие планы.

— Также обостряется конкуренция за звание первой ракетки России. Насколько она для вас важна? Какие сейчас отношения с Дарьей Касаткиной?

— Звание первой ракетки страны — это, конечно, приятно и важно, но для меня на текущий момент точно не главное. Я занимаюсь своей любимой работой, анализирую, размышляю, в чем мне можно еще прибавить и что еще надо улучшать. В тех же отношениях с Дашей Касаткиной у нас ничего не изменилось — все так же, как и всегда было. Все хорошо.

— Случаем не общались с ней на Итоговом? Возможно, поддержали после неудачи? Она в сердцах говорила, что ненавидит эту игру...

— Нет, я с Дашей не общалась. Вообще на турнирах все работают со своими командами. К тому же это трудно было успеть, у нас была своя игра, практически сразу после ее матча. Так что мы готовились к игре.

— Для вас этот финал Итогового был первым в карьере, в то же время для Элизе Мертенс уже второй. Ее опыт сильно помогал? Она подсказывала, как лучше действовать?

— Мы с Элис (Элизе Мертенс. — Прим. «СЭ») — равноценная команда, где у каждой есть свой наработанный опыт, который и работает на результат. Помогает нам обеим. Так что это взаимная история.

— Кто все-таки лидер в паре? Как у вас складывались отношения?

— Тут правильней говорить скорее не о лидерстве, а о взаимозаменяемости. Игроки не роботы, идеально играть изо дня в день невозможно. Ошибки бывают у всех. И вот в такие моменты и важно это качество в парной игре. Умение подстраховать партнера, помочь ему, думать не только за себя. И, на мой взгляд, у нас в паре с Элизе как раз так и есть. Мы отлично друг друга чувствуем.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Часто вспоминала финал Уимблдона с Весниной, и сейчас этот опыт помог

— Если не ошибаюсь, крепкий и долгий дуэт между теннисистками из разных стран — не самая частая история. Как вы изначально решили играть вместе и поняли, что это то, что вам обеим нужно?

— Знаете, тут дело ведь не в национальности, а в человеческих и профессиональных качествах. Мы сыграли свой первый турнир в Стамбуле, выиграли его. Тогда попробовали действовать вместе и поняли, что нам было комфортно друг с другом. Как по игре, так и психологически. Поэтому и решили попробовать играть вместе почаще. Пока получается.

— Можете сравнить ваш дуэт с Мертенс и с Еленой Весниной?

— Наверное, главное отличие — это чуть разный стиль игры. Лена больше атакующий игрок, преимущественно строящая свою игру у сетки. А Элис — она больше комбинационная теннисистка и хорошо чувствует себя на задней линии. Соответственно, наша задача в паре — грамотно использовать сильные стороны друг друга и закрывать пробелы.

— Вы ведь играли вместе с Весниной в финале Уимблдона как раз против Мертенс. Вспоминали этот матч потом? Часто?

— Да, конечно... Не буду скрывать, что это был не простой момент для меня, который я долго переживала и возвращалась к нему. Все обдумывала, как и что мы могли сделать лучше. Возможно, тот опыт и помог нам в этот раз в финале.

— Против вас в матче за титул играли чемпионки трех шлемов Крейчикова и Синякова. Как удалось их сломить? Не растерялись перед именами?

— Да, Крейчикова и Синякова — это одни из лучших игроков, особенно в паре. Но мы также и про себя хорошо знали, на что мы уже способны. Видели это по матчам в группе, полуфиналу, поэтому страха и растерянности перед соперником не было. К тому же я ведь их уже обыгрывала, как раз на том же Уимблдоне с Леной. Так что опыт был.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Приоритетом остается карьера в одиночном разряде

— Победа на Итоговом — главная на сегодня в карьере?

— Если брать парный разряд, то получается, что так, все верно.

— Полтора года назад вы говорили, что для вас важнее карьера в одиночном, нежели в парах. Приоритеты не изменились?

— В этом плане нет, ничего не изменилось. Одиночка для меня на первом месте. Я с радостью играю пару, мы стараемся победить, но основной упор на карьеру в одиночке.

— Как оцените в целом свой сезон? Что получилось, что нет?

— Свой сезон считаю скорее удачным, те же позиции в рейтинге лучше всего об этом и говорят. Хотелось бы, конечно, отобраться еще и на Итоговый в одиночке, и я ведь была близка, но, увы, не сложилось. Это, пожалуй, единственное сожаление, но ничего страшного. Значит, нужно просто становиться еще сильнее.

— Вы также вошли в мировой топ-3 по эйсам в этом сезоне. Насколько вам важен этот компонент в работе?

— Само количество эйсов и тот же топ-3 за сезон особо картину не отражают, я бы сказала, что не важны. Но сам этот элемент для меня важен, и над своей подачей я усердно и много работаю. Потому что моя игра во многом от этого строится, с хорошей подачи. А количество эйсов говорит лишь о том, что работа идет в правильном направлении. Но она еще не закончена, многое впереди.

— Над чем планируете прибавлять в следующем сезоне? Есть уже мысли?

— Мысли, конечно, есть. Скажу так: работы предстоит много, и меня это радует. Но вот над чем конкретно будем работать, я, пожалуй, оставлю внутри своей команды.

Вероника Кудерметова

Родилась 24 апреля 1997 г. в Казани

Специализация: одиночный разряд, парный разряд

Победительница Итогового турнира WTA-2022 в парном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победительница шести турниров WTA (из них один в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); вторая ракетка мира в парном разряде. Заслуженный мастер спорта (2022).