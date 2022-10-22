Кудерметова упустила шанс на Итоговый турнир. Но все равно приедет в США

Россиянка выступит в парном разряде и будет запасной в одиночном.

У России не будет двух представителей на женском Итоговом турнире в одиночном разряде, который с 31 октября по 7 ноября пройдет в американском Форт-Уэрте. Первой туда пробилась Дарья Касаткина, а вторую путевку для нашей страны могла завоевать Вероника Кудерметова, но проиграла в принципиальнейшем матче.

Победитель получал все

Последнюю восьмую путевку разыграли в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре. За нее Кудерметова схлестнулась с гречанкой Марией Саккари. В гонке WTA девушки идут рядом, и именно этот матч в Мексике решал, кто займет заключительное место на Итоговом. Другие конкурентки за восьмерку сильнейших теннисисток сезона к этому моменту выбыли из борьбы. Вероника перед четвертьфиналом стояла даже выше Саккари.

Матч получился непростым для обеих и длился два с половиной часа. Хотя первый сет уверенно забрала гречанка — 6:1. Кудерметовой никак не удавалось реализовать свои брейк-поинты. Однако во втором сете россиянка взяла подачу соперницы и не отдала свои, что позволило ей сравнять счет по партиям — 7:5 в пользу Вероники и 1:1. У Кудерметовой лучше получалась подача: восемь эйсов против пяти, одна двойная ошибка против пяти. Но Саккари была неотразима на грани: за матч она спасла 14 брейк-поинтов из 15. В результате 6:4 в третьем сете. Гречанка отправляется на Итоговый.

Мария Саккари и Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Кудерметова выступит в Форт-Уэрте и, возможно, в обоих разрядах

Несмотря на поражение в важном матче, Вероника сохраняет хорошие шансы на выступление в Форт-Уэрте в одиночном разряде. Сейчас из тех, кто еще не квалифицировался на Итоговый, в гонке WTA Кудерметову обгоняет только Симона Халеп. Но после подсчета очков за выступление в Гвадалахаре россиянка обгонит румынку. Да и Симоне, в принципе, сейчас не до тенниса — ее допинг-проба на US Open оказалась положительной, Халеп временно отстранена от выступлений.

Таким образом, Кудерметова должна стать первой запасной в одиночном разряде на турнире в США. И шансы на выступление есть. Да, это случится в случае отказа или травмы одной из восьми теннисисток. Но подобные замены не редкость. Так в прошлом году от выступления на Итоговом отказалась первая на тот момент ракетка мира Эшли Барти. Причиной такого решения австралийка назвала необходимость физически восстановиться после трудного сезона. Ее место в 2021-м заняла эстонка Аннет Контавейт, которая дошла до финала.

В любом случае Кудерметову в США мы увидим в парном турнире. На Итоговый россиянка квалифицировалась вместе с Элизе Мертенс из Бельгии. Путевки в Форт-Уэрт девушки оформили неделю назад. На данный момент они занимают пятое место в гонке WTA парного разряда. В этом сезоне Кудерметова и Мертенс взяли титул в Дубае, а также три раза играли в финалах турниров WTA. Плюс россиянка праздновала успех в Риме в паре с Анастасией Павлюченковой.

А в одиночном разряде титулов в текущем сезоне у Вероники нет. Она трижды играла в финалах, но столько же раз уступала. Все же прогресс Кудерметовой в 2022-м очевиден. Прошлый сезон она заканчивала на 31-м месте рейтинга WTA, сейчас идет на 12-м.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Россиянки давно не бились за победу на Итоговом

Нашу страну, хоть и без национальной символики, на Итоговом турнире в одиночном разряде представит как минимум одна теннисистка — Дарья Касаткина. Она квалифицировалась на этой неделе, став шестым игроком из отобравшихся. Для нее это первый подобный успех. В 2018-м Касаткина была на Итоговом в роли запасной, но так на корт и не вышла.

Заключительный личный турнир сезона нашим теннисисткам дается непросто. В успешные для российских игроков нулевые годы мы явно недобрали здесь наград. Четыре раза мы играли в финалах Итоговых турниров в одиночном разряде, и всего одна победа:

2004 — Мария Шарапова обыграла Жюстин Энен;

2007 — Мария Шарапова уступила Жюстин Энен;

2008 — Вера Звонарева уступила Винус Уильямс;

2012 — Мария Шарапова уступила Серене Уильямс.

В последний же раз российская представительница пробивалась в восьмерку сильнейших по итогам сезона шесть лет назад. В 2016-м Светлана Кузнецова имела как раз восьмой номер «посева» и дошла до полуфинала.

Надеемся, что у Касаткиной и, возможно, Кудерметовой будет шанс, чтобы побороться за титул в одиночном разряде. Тем более Итоговый турнир будет для наших девушек действительно последним в сезоне и можно играть с полной отдачей. А, например, американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле еще предстоит лететь в Глазго на Кубок Билли Джин Кинг. Напомним, что Россию не допустили до этого командного турнира, хотя мы являемся его действующими победителями.