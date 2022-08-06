«После первого сета думала только о том, что сегодня надо как-то спастись». Касаткина и Кудерметова — о победах в Сан-Хосе

Две российские теннисистки пробились в полуфиналы турнира в Калифорнии, одолев очень серьезных соперниц.

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 7:6 (7:5), 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — 4:6, 7:5, 6:0

12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала журналистам о победе над 6-й ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале представительного женского турнира WTA 500 в калифорнийском Сан-Хосе. В полуфинал соревнования в США вышли сразу две россиянки — помимо Касаткиной это Вероника Кудерметова. В полуфинале Дарья сразится с испанкой Паулой Бадосой

— Арина согласилась со мной, что мы сегодня давали друг другу приглашения к победе, — улыбаясь, сказала Касаткина. — Но я довольна тем, что смогла заставить себя полностью сконцентрироваться в концовке второго и начале третьего сетов. После этого матч пошел по моему пути. Попасть в полуфинал такого турнира — уже очень хорошее достижение. Финал — это будет вообще изумительно, не говоря уже о победе. Любой титул очень ценен.

40 градусов жары

— До этого матча вы трижды подряд проигрывали Соболенко в двух сетах. Думали об этом, когда уступили 4:6 в первом сегодняшнем сете?

— Об этом особо не думала. Было еще на что направить свои мысли. Игра проходила в сложных условиях (встреча началась в 11 утра, и жара в Сан-Хосе была под 40 градусов, — Прим. «СЭ»). Плюс я не была удовлетворена тем, как играла в первом сете. Мысли были не об истории взаимоотношений, а только о том, что сегодня надо как-то спастись.

— Второй сет получился фантастическим по сюжету — вы вели 3:0, соперница сравняла, затем дважды делали брейк, но Соболенко первый раз его тут же отыграла. Что это вообще было?

— Не могу сказать, что это был фантастический сет, поскольку уровень игры нас обеих, скажу так, не изумлял. Когда я в нем вела 3:0, а потом счет стал 3:3, это был очень опасный момент. Если бы Арина прибавила еще чуть-чуть, не знаю, чем бы все закончилась.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Сегодня было много брейков, и те, что сделала я, придали мне уверенности. После того, что сделала в конце второго сета, в моей игре наконец-то появилась стабильность. Дважды, при 4:4 и 5:5, я делала брейки, но с первого раза закончить сет на своей подаче не удалось. Вторая попытка оказалась успешной, и это было очень важно. В противном случае был бы тай-брейк. Не могу сказать, что это лотерея, но близко к тому. Понимала это — и в 12-м гейме была очень сфокусирована.

— Ваша соперница по полуфиналу — испанка Паула Бадоса, обыгравшая 18-летнюю сенсацию сезона Кори Гауфф. Чего ждете от нее?

— Видела в первом круге Кори, которая проводит прекрасный сезон, играет дома и просто летала над кортом в своих потрясающих кроссовках. Паула сейчас — в топ-3 мирового рейтинга, что говорит все об ее уровне. Бадоса — одна из самых агрессивных игроков в туре и любит играть на харде. Жду отличного полуфинала!

Во время Уимблдона умирала на тренировках

18-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова на пресс-конференции рассказала о победе в четвертьфинале над финалисткой Уимблдона Онс Жабер из Туниса и объяснила успешную игру в Сан-Хосе, где она выступает впервые.

— Очень довольна своим сегодняшним выступлением, — сказала Кудерметова. — Онс — очень хитрый соперник. Она — мастер дроп-шотов и слайсов (укороченных и резаных ударов. — Прим. «СЭ»), поэтому, чтобы не дать ей возможности их делать, мне пришлось здорово поработать.

— Что творилось у вас на душе, когда на тай-брейке первого сета счет из 5:2 в вашу пользу превратился в 5:5? Как хватило спокойствия тут же ответить на три мяча Жабер эйсом?

— Да, этот момент был сложным. Но я просто сказала себе: «Вероника, играй в свою игру и не думай о счете». Помогло.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

— Как готовились к матчу? Не просматривали какие-то фрагменты недавнего финала Уимблдона, в котором Жабер проиграла Елене Рыбакиной?

— Нет, потому что мы уже дважды играли между собой (оба раза Кудерметова выиграла, — Прим. «СЭ»), и я хорошо помнила игру и тактику Онс. Поэтому просто постаралась сфокусироваться на том, чтобы выполнить свой план на матч. Главной моей задачей было сыграть очень агрессивно и вообще не давать ей времени. Если его предоставлять, то начались бы те самые слайсы и дроп-шоты, и мне было бы очень сложно.

— Второй сет вы выиграли очень уверенно. Так помогла победа на тай-брейке в первом?

— Да, она придала мне уверенности. К тому же я увидела, что Онс после первого сета немножко устала. Это был очень напряженный сет, к тому же играли по сильной жаре. Но его выигрыш придал мне дополнительных сил. Во втором сете постаралась сыграть еще более агрессивно, и это сработало.

— Вы здесь побеждаете не только в одиночке, но и в паре, где тоже уже вышли в полуфинал, выиграв в третьем сете четвертьфинала 10:8. Как вам удается все это совмещать, к тому же учитывая погоду?

— Привыкла. Уже довольно долго играю и одиночку, и пару одновременно. Я к этому готова!

— Вы показываете в Сан-Хосе очень уверенный теннис. Что помогает вам прогрессировать?

— Сразу после матча на корте сказала зрителям и повторю сейчас: поскольку не могла играть на Уимблдоне, посвятила это время очень напряженной работе. Просто умирала на корте! И чувствую, что вернулась в тур намного сильнее.