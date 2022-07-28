Турсунов будет вытаскивать из болота главную звезду женского тенниса. Эмма Радукану теперь — почти наша

Тренер и бывший игрок сборной России нашел себе новую тяжелую работу.

Победительница US Open Эмма Радукану будет готовиться к защите своего титула под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. По данным издания Daily Mail, бывший игрок сборной России будет сопровождать 19-летнюю британку на турнире в Вашингтоне с 1 по 7 августа и, возможно, на других соревнованиях на американском харде. До июня этого года Турсунов работал с эстонкой Анетт Контавейт, которую сделал второй ракеткой мира. А до этого Дмитрий тренировал Арину Соболенко из Белоруссии, которая также была вторым номером рейтинга WTA.

Эмма Радукану. Фото Global Look Press

Балагур и удачливый наставник

Формальной причиной разрыва Турсунова с Контавейт стали проблемы тренера с перемещением по миру из-за его российского паспорта на фоне санкций. Однако с работой Дмитрия в США вопросов возникнуть не должно. Он базируется в Штатах с 12-летнего возраста и наверняка имеет в этой стране как минимум вид на жительство. Несмотря на теннисное воспитание в США, всю свою карьеру игрока Турсунов провел под флагом России и выигрывал с нашей сборной Кубок Дэвиса. В этот период у Дмитрия была репутация главного балагура и оригинала нашего тенниса. Однако с переходом на тренерскую работу выяснилось, что он — умелый и удачливый наставник.

После завершения карьеры в 2017 году Турсунов начал работать с восходящей звездой из Белоруссии Ариной Соболенко. Это была одна из самых ярких команд в женском теннисе. Чего стоил их эпический тайм-аут, во время которого Дмитрий молчал целую минуту. Или гениальный диалог: «А что мне делать по тактике?» — «Рви жопу!» Или нецензурный примирительный пост Арины в соцсетях после их конфликта на US Open 2019. Такие высокие отношения заставили многих болельщиков предполагать, что между тренером и подопечной — нечто большее, чем просто рабочие отношения. Однако оба дружно уверяли, что это не так.

Тогда Турсунов был женат на дизайнере ювелирных украшений Адель Бахтияровой. В 2019 году у пары родился долгожданный ребенок, но в августе 2020 года жена теннисиста объявила о разводе. Еще раньше — перед стартом ковидного сезона-2020 — распался самый колоритный дуэт в женском теннисе, и, как показала дальнейшая карьера Соболенко, увольнение Турсунова не лучшим образом сказалось на игре Арины. После череды профессиональных и личных неудач Дмитрий задумался об уходе из тенниса и открытии кофейни, но летом 2021 года он все-таки начал работать с Контавейт, и эстонка почти сразу начала прорыв к вершинам рейтинга.

— Если у игрока нет запроса на улучшение своих результатов, то ему ничего не поможет, — рассуждал Турсунов в интервью metaratings.ru. — Насильно, из-под палки — это будет постоянный конфликт, и он в какой-то момент прорвется. Есть некоторые игроки, у которых потенциал играть в пятерке, а они стоят за «полтинником». Можно взять такого игрока, заставить, он или она заиграет, но когда поднимется в двадцатку, то сразу уволит, потому что все будет на конфликте, который вечно будет подавляться. А потом у него просто сорвет башню, потому что он будет считать, что все знает и умеет и самостоятельно добился успеха.

Дмитрий Турсунов. Фото Global Look Press

Игрок единственного турнира

Работа с Радукану — это очень серьезный вызов для Турсунова. Хотя бы потому, что британку можно считать главной молодой звездой женского тенниса. После ее сенсационной победы на US Open с ней начал работать бывший менеджер Марии Шараповой Макс Эйзенбад, и на Эмму как из рога изобилия посыпались рекламные контракты. Юная, сексапильная и обаятельная дочь китаянки и румына — действительно мечта для любого спортивного агента. Только вот с теннисными победами и Радукану после триумфа в Нью-Йорке было очень туго.

На волшебном Открытом чемпионате США-2021 британская Золушка пробилась к титулу через квалификацию, выиграв 10 матчей подряд. Но потом ни на одном последующем турнире не смогла одержать больше трех побед кряду. На ее счету нет ни одного полуфинала WTA-тура, и, хотя она сейчас занимает десятую строчку в мировом рейтинге, очевидно, что в американской серии турнира ей надо срочно прибавлять. Иначе она рискует так и остаться «игроком единственного турнира». В принципе, у Эммы есть все для того, чтобы совершить прорыв в результатах, но ее стратегия с тренерами до последнего времени вызывала только удивление.

После US Open Эмма почему-то не продлила контракт с Эндрю Ричардсоном, который готовил ее к триумфальной победе, и долгое время у Радукану вообще не было тренера. В ноябре британка сообщила, что будет работать с немцем Торбеном Бельцем, который ранее занимался Ангелик Кербер. Но этот специалист не продержался и полгода. После этого Эмма прошла два турнира «Большого шлема» без постоянного наставника и только сейчас обратилась к Турсунову, не побоявшись политических обвинений в сотрудничестве со специалистом из России. Работы новому дуэту предстоит много. Радукану не обладает такими физическими данными, как Соболенко или Контавейт. А главное — непонятно, готова ли она отвлечься от гламура и принять оригинальный стиль работы Турсунова.