«Чесноков сказал мне: «По Рыбакиной мировая десятка плачет!» Рассказ бизнесмена, который был готов сохранить Елену для России

Аркадий Лифшиц предлагал спонсорство будущей чемпионке Уимблдона.

История этого интервью берет начало с публикации в «СЭ» трехдневной давности «История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса». В ней я разбирался, как и почему победительница Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде Елена Рыбакина уехала из России в Казахстан и что в устройстве нашего тенниса не так, если перспективные спортсмены вынуждены идти на такие шаги. Одним из моих собеседников был победитель двух турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, который упомянул: «Лично знаю человека, который предлагал Лене финансовую возможность продолжать карьеру в России. Естественно, там были не такие баснословные суммы, которые предложил ей Казахстан». Конкретизировать, однако, олимпийский чемпион Сиднея тогда не стал, а на предположение журналистки Софьи Тартаковой, что речь о вице-президенте ФТР, крупном бизнесмене Андрее Бокареве, он ответил отрицательно.

Прочитав публикацию в «СЭ», Кафельников позвонил: «Этот человек готов рассказать, как все было». И представил мне своего друга — Аркадия Лифшица, бизнесмена, совладельца одной из крупнейших пивоваренных компаний России, болельщика футбольного «Спартака» и владельца ложи на «Открытие Арене». И, что в данном случае важнее, — невероятного фаната тенниса и постоянного участника любительских турниров среди состоятельных любителей этого вида спорта. На следующий день Лифшиц перезвонил сам. Причем в перерыве между партиями на кортах в Сколково, и даже было слышно, как тяжело он дышал после очередного розыгрыша.

Подвиг Чеснокова заразил меня теннисом

— Сейчас мы в Сколкове построили прекрасные новые корты, а на старых Лена Рыбакина как раз и тренировалась, — рассказал Лифшиц. — У нас и с ней, и с ее папой Андреем сохранились прекрасные отношения, они зовут меня на турниры «Большого шлема». Твердо пообещал прилететь на следующий «Ролан Гаррос», и обязательно сделаю это. А как может быть иначе, если она меня называет вторым папой?

Познакомились мы благодаря Андрею Чеснокову — моему герою и близкому другу. В 1995 году так сложилось, что я оказался на игре, когда Андрей в легендарном пятом полуфинальном матче Кубка Дэвиса, отыграв девять матчболов, выиграл у немца Михаэля Штиха. Тот подвиг Чеснокова заразил меня теннисом, на следующий день я купил ракетку и начал им заниматься. Позже мы с Андреем познакомились и подружились.

Андрей Чесноков. Андрей Голованов, Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Позже сдружились и с Евгением Кафельниковым, с которым нас объединяет не только теннис, но еще и переживание за футбольный «Спартак». Пивная компания, которой я в тот момент занимался, была спонсором «Кубка Кремля» — так и познакомились. И он, и Чесноков — в моей галерее славы в Сколкове, наша художница рисует портреты всех, кто в нее входит. Теперь обязательно изобразит и Рыбакину!

Чесноков — спартаковец, как и Евгения Куликовская, которая тренировала юную Рыбакину. У нее была группа, шесть-семь человек, один спортзал на всех, и индивидуально Куликовская с ней из-за таких стесненных условий почти не занималась. А ей это было нужно. Они с отцом вышли на Чеснокова, и тот, разобравшись, сказал мне: «Аркадий, давай обратим на девочку внимание. Она действительно талантливая. По ней мировая десятка плачет!» Я прислушался, и как раз в этот период Андрей ее тренировал, а Кафельников, увидев ее, написал о ней в соцсетях. Талантам надо помогать, особенно если у них скромные финансовые возможности. Тогда они смогут раскрыться.

Рыбакина не проходила даже во вторую сборную России

— В какой-то момент у Рыбакиных возник вариант с известной французской теннисной академией Муратоглу. Но это — конвейер. Французские юные таланты там ничего не платят, а с остальных идет просто сбор денег, и очень немаленьких. Такая судьба ждала бы и Лену. Поэтому она тренировалась у нас в Сколкове, я помогал. В это время у нее начался прогресс — с пятьсот какой-то ракетки мира она рванула на пару сотен мест в рейтинге вверх.

Между прочим, по юниорам Рыбакина закончила в 18 лет третьей в мировом рейтинге. Но Шамилю (Тарпищеву. — Прим. И.Р.), наверное, она в тот момент была не особо нужна. Даже во вторую сборную России не проходила. Когда без серьезной финансовой поддержки ей прогрессировать уже стало невозможно, я предложил ей спонсорство — не буду называть конкретную сумму, но она была достаточно серьезна.

Но как раз в тот момент папа шепнул, что есть предложение из Казахстана, которое вообще предоставит им полную свободу. При этом появляться там ей нужно будет только два раза в год плюс обязательно участвовать в Кубке Федераций. Также ей гарантировалось участие в Олимпиаде в Токио, что от России на тот момент не представлялось возможным. Я абсолютно не обиделся, а наоборот, порадовался за Рыбакиных и пожелал им удачи. Тем более что сам я родом из Казахстана — и, получается, в какой-то мере отдал долг родине, благословив Лену на этот шаг.

Елена Рыбакина. Фото AFP

На Уимблдоне сразу сказал Рыбакиным, что Елена будет в финале

— Осуждать ее за то, что согласилась выступать под флагом Казахстана, могут только дилетанты. Девочка всю жизнь честно работала на то, чего она добилась сейчас. У нее и ее семьи было очень тяжелое финансовое положение, это абсолютно не преувеличение. И, в конце концов, если бы ситуация не сложилась так, как это в итоге произошло, Рыбакина в Уимблдоне-2022 по известным причинам просто бы не участвовала...

Увидев его жеребьевку, я сказал Рыбакиным, что в финале Лена точно будет. Смотрел турнир и гордился не только ее результатами, но и тем, как она себя ведет на лондонских кортах — да и на любых других тоже. Не плачет, не стонет, не валяется, как некоторые. Держит себя уверенно и с достоинством. Даже выиграв такой турнир, не дала воли эмоциям, хотя тут уже имела на это полное право!

Очень рад за нее. Прекрасно, что все так получилось и она выстрелила. Зная не только талант Лены, но и как она относится к теннису, не сомневаюсь, что победа на Уимблдоне — это далеко не разовая история. Уверен, что следующие лет восемь — десять Рыбакина будет в мировом топе.

И рад буду, если она приедет потренироваться к нам в Сколково, где с тех пор произошли такие изменения, что Кафельников, увидев это, загорелся идеей организовать там юниорский турнир первой категории «Кафельников Cup». Для него уже все было готово, и тут Россию лишили всех международных турниров. Но рано или поздно мы его обязательно сделаем. И пригласим туда Рыбакину как почетную гостью.