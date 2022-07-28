Умерла от рака в разгар теннисной карьеры. Трагичная история дочери футболиста сборной СССР Сергея Балтачи

Елене Балтаче не нравился черный цвет, и она попросила, чтобы на ее похороны все пришли в цветной одежде.

Елена Балтача родом с Украины, но детство провела в Шотландии, куда переехала вместе с семьей. Теннисистка была дочерью экс-игрока киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Сергея Балтачи. Он являлся одним из первых игроков Советского Союза, которые отправились играть в Европу. Ее мать также была спортсменкой, Ольга выступала в составе сборной СССР по пятиборью на Олимпиаде-1980.

Елена представляла на турнирах Великобританию. Девушка имела в активе 14 побед на турнирах ITF, 10 из которых — в одиночном разряде. Была полуфиналисткой юниорского Уимблдона в 2001 году в одиночном разряде. Теннисистка доходила до третьего круга Australian Open и Уимблдона. В британском теннисе она была очень известной, на протяжении трех лет являлась первой ракеткой Соединенного Королевства.

Балли, именно так ее называли близкие, из большого спорта ушла в 2013-м. Сразу же вышла замуж за тренера Нино Северино, с которым ранее работала. А в 2014 году в возрасте 30 лет она скоропостижно скончалась от рака печени. Смертельный диагноз ей был поставлен в марте, а в мае ее не стало.

Елена Балтача. Фото Global Look Press

Болезнь теннисистки

Проблемы с печенью у девушки были и раньше. В 19 лет у Елены обнаружили первичный склерозирующий холангит — это хроническая болезнь печени, которая негативно влияет на иммунную систему человека. В 2003 году Елена опустилась до 373-й позиции в мировом рейтинге из-за диагностической операции. В 2010-м Балтачу снова стала беспокоить печень. Однако, несмотря на заболевание, девушка не бросила спорт. Все эти 11 лет Балли представляла Великобританию на теннисных турнирах. В 2011-м даже вошла в топ-50 рейтинга WTA.

А уже в марте 2014 года врачи поставили ей диагноз «рак печени». За несколько недель до свадьбы у спортсменки начался сильный кашель, также ее мучала высокая температура без причины. Вместе с мужем они прошли ряд специалистов, которые не смогли увидеть причину недуга, так как анализы были в норме. Уже спустя месяц после бракосочетания Елену начали мучать боли в правом подреберье, и стало понятно, что причина в печени. Тогда ее и отправили к онкологу, который и поставил ей страшный диагноз — рак.

Молодожены были подавлены, поначалу они скрывали диагноз от родителей. В мае 2014 года теннисистка была госпитализирована, родители приехали к ней в клинику и узнали правду. Врачи говорили, что необходима пересадка печени, однако она не была возможной из-за того, что у 30-летней теннисистки не работал желчный пузырь, тогда в Британии при данной патологии не оперировали — слишком опасно.

Ее перевезли в США, донора искали в Европе. Однако и это не помогло, врачи сказали, что счет идет на дни. Родители решили перевести девушку домой в Ипсвич. Но медики в транспортировке отказали из-за тяжелого состояния пациентки. Отец спортсменки арендовал частный самолет — ее доставили домой.

4 мая 2014 года теннисистка умерла в собственном доме в Ипсвиче, в окружении самых близких ей людей.

Ее муж Нино Северино сделал официальное заявление: «Наши сердца разбиты, и мы не находим слов, чтобы описать все горе утраты нашей прекрасной, талантливой и такой целеустремленной Балли».

Близкая подруга и спортивный агент Балли Элинор Престон говорила, что Елена никогда не жаловалась, она была сильной.

«Стоицизм был чертой характера Балли, она никогда не спрашивала меня «Почему именно я?», «Почему это случилось со мной?» У нее был поразительно сильный и упорный характер. Она достигла очень многого, несмотря на болезнь, и поэтому она должна стать примером для остальных. Она все пережила без малейших признаков эгоизма или жалости к себе», — приводит слова агента телеканал Sky News.

Тогда ВВС писал, что проститься с Балли пришли 300 человек, церемония состоялась в местной церкви Иоанна Крестителя. Проводить в последний путь пришли известные британские игроки Тим Хенман, Аннабель Крофт и Лора Робсон. Последней просьбой Балтачи было, чтобы на похоронах все были в цветной одежде, так как спортсменке не нравился черный цвет.

Елена Балтача. Фото Global Look Press

Память о Елене

Звезды тенниса, такие как Мартина Навратилова, Энди Маррей, Тим Хенман, Хезер Уотсон и другие участвовали в благотворительном турнире «Кампания против рака — кампания в честь Балли». Все собранные деньги были переданы благотворительной организации по борьбе с раком Royal Marsden в Англии и Фонду Елены Балтачи.

Директор теннисного турнира Queen's Club Championships, проходящего в Лондоне, Росс Хатчинс, победивший рак, рассказал причину сбора средств.

«Мы все хотели этой кампанией поддержать Елену в ее борьбе с болезнью, но теперь она будет проведена в память о ней», — приводит его слова ВВС.

Международная теннисная федерация (ITF) отметила специальной наградой британскую теннисистку Елену Балтачу посмертно.

Муж Нино вернулся к работе с детьми в ее академии. Но переехал в новый дом, так как ему было тяжело оставаться в их общем жилище. Все вещи Елены он хранит в отдельной комнате, а портреты с ее изображением висят по всей квартире.