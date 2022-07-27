В Петербурге готовят теннисный супертурнир! В ноябре там ждут Медведева, Соболенко и Рыбакину

Несмотря на выставочный статус, призовые будут на уровне «мастерса».

Как стало известно «СЭ», в ноябре в Санкт-Петербурге планируется выставочный теннисный турнир, который получит название «Кубок Пальмиры». Организаторы рассчитывают, что он станет альтернативой St. Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy, которые пропали из календарей ATP и WTA из-за санкций в отношении России. Ожидается, что на Кубок Пальмиры будут приглашены все звезды отечественного тенниса, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева, Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Екатерину Александрову...

Также рассчитывают на игроков из Белоруссии и Казахстана. Таким образом, в Россию могут приехать Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Александра Саснович, Александр Бублик и Илья Ивашко. Не исключено, что будут представители и из других стран. Сейчас ведутся переговоры с двумя игроками из мужского топ-20 (помимо Медведева и Рублева). Но даже если иностранцы откажутся играть в России, то в любом случае это будет один из самых представительных теннисных турниров осени.

Мощный призовой фонд

Спонсором выступит компания «Газпром», которая являлась титульным партнером St.Petersburg Ladies Trophy. Напомним, что в этом году его победителем стала эстонка Анетт Контавейт, которая в финале переиграла Марию Саккари из Греции. У турнира был высокий статус WTA-500, а призовой фонд составлял более 700 тысяч долларов.

Общий призовой фонд мужской и женской сетки Кубка Пальмиры может составить порядка 4-5 миллионов долларов. Сумма, сопоставимая с турнирами серии «мастерс» (ATP-1000). Турнир, видимо, планируют провести после окончания ATP Finals (20 ноября). Возможны и другие даты (сейчас они согласовываются с элитными игроками). Тем не менее очевидно, что к турниру будет приковано внимание всего мира.

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев пока не спешит подтверждать эту информацию:

— Если говорить про Кубок Кремля, то в эти сроки планируется провести неделю Фестиваля тенниса. St. Petersburg Open — это частный турнир. Заменит ли его Кубок Пальмиры? В ноябре все может быть. Сейчас прогнозировать невозможно. Теннисистам нужно защищать рейтинговые очки, чтобы остаться в мировой десятке. Нужно смотреть по ситуации.

Одни плюсы

Схожее мнение высказал и заслуженный тренер России член правления ФТР Владимир Камельзон. В последние годы он принимал активное участие в организации St. Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy.

— Пока не могу ничего афишировать, но ведется большая работа, — отметил эксперт. —Мы не собираемся останавливаться, у нас большая программа, которую мы намерены реализовать. Например, сейчас в Москве проходит турнир ветеранов, где участвуют 306 человек. В том числе Андрей Чесноков и Константин Пугаев. На этой неделе стартует чемпионат Москвы. Если говорить про Санкт-Петербург, то там есть хорошая интересная идея. Ее поддерживают на самом верху. Наша команда готова ее реализовать, мы на боевом посту. Но как говорила моя мама: «Пока нет денег, не надо строиться». Когда появятся реальные деньги, я буду готов дать любую информацию.

Со спортивной точки зрения турнир также может стать очень зрелищным. Даже если не брать в расчет крупные призовые, не стоит забывать, что почти для всех перечисленных игроков хард является любимым покрытием. К тому же теннисисты могут совместить выступление в Санкт-Петербурге с отпуском, который наступит для всех во второй половине ноября.

Тимур Ганеев, Константин Белов