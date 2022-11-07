Первая ракетка мира пострадала от теннисистки без флага. Соболенко огорчила Свентек на Итоговом

Теперь белоруску ждет главный финал в карьере, а россиянка Вероника Кудерметова сразится за титул в паре.

Полуфинал женского Итогового турнира, который проходит в эти дни в США, завершился неожиданным результатом. Белоруска Арина Соболенко остановила главного претендента на титул Игу Свентек из Польши. Хотя сама Соболенко называла чудом, что вообще пробилась на турнир.

Серия машины Свентек

В этом сезоне Ига стала проблемой, наверное, для всех. С лидером мирового рейтинга в 2022 году Соболенко играла четыре раза. Все четыре матча завершились победой польки. В том числе Свентек была сильнее в финале турнира в Штутгарте и полуфинале US Open.

Но общий счет противостояния не сухой — 4:1. Единственный раз Соболенко побеждала год назад на Итоговом турнире. Тогда девушки сошлись на групповом этапе. Кстати, обе эту стадию не преодолели.

Свентек за этот год выросла в машину, которую почти невозможно остановить. По ходу сезона она отметилась несколькими достижениями. Так, у нее была 37-матчевая серия без поражений — самая длинная в XXI веке. За сезон Ига завоевала 8 титулов, выиграла 76 матчей, уступив в восьми. Точнее, сейчас уже в девяти.

Также полька имела впечатляющую серию побед над теннисистками из топ-10 рейтинга: 15 матчей подряд. Предпоследнее поражение во встречах с первой десяткой случилось еще в январе, последнее нанесла Соболенко в полуфинале Итогового.

Арина Соболенко. Фото Getty Images

Соболенко обыграла топ-3 рейтинга WTA

Для Соболенко год, как она признается, был непростым. По ходу сезона возникали серьезные проблемы с подачей. Арина сама называла себя «королева двойных ошибок», и этот «титул» закрепился за ней среди болельщиков. На Итоговый она квалифицировалась седьмой, не имея в активе никакого другого титула за сезон.

В первом сете полуфинала Итогового Арина подтвердила звание «королевы»: у нее набралось за партию пять двойных ошибок. Это окажется больше, чем во втором и третьем, вместе взятых. Всего она совершила 9 двойных за матч. Несмотря на это, стартовый сет остался за белоруской. Ей удалось реализовать два ранних брейк-пойнта и довести партию до победы — 6:2.

Свентек вышла на второй сет сильно заряженной. Сразу повела 4:0, при этом сама уверенно спасалась с брейк-пойнтов соперницы. Хорошо работал форхенд. Партия далась легко — 6:2. Матч как будто начал повторять сценарий их полуфинала на US Open-2022. Но у третьего сета Итогового был другой сюжет. В нем Соболенко вообще ничего не позволила сделать в геймах на своей подаче, хоть и делала двойные (3) и часто не попадала первой (54,5%). В результате безоговорочная победа в сете и матче — 6:2, 2:6, 6:1.

— В целом я была очень спокойна на корте. Не хотела отдавать ей еще одну легкую победу, какие у нее были в первых трех матчах сезона. Этот образ мысли был во время матча, — сказала Соболенко после игры.

Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, кому удалось обыграть всю топ-3 на одном турнире. На групповом этапе Итогового Арина была сильнее Онс Жабер (2) и Джессики Пегулы (3). Подобное ранее удавалось Штеффи Граф и сестрам Уильямс. В финале она сразится с Каролин Гарсией из Франции.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Кудерметова претендует на титул

В финалах Итогового турнира будут две теннисистки, которые выступают без национальной символики: белоруска Арина Соболенко в одиночном разряде и россиянка Вероника Кудерметова — в парном.

У Кудерметовой образовался очень сильный тандем с бельгийкой Элизе Мертенс. Групповой этап девушки завершили на первом месте, выиграв все три матча. А в полуфинале они за 56 минут оформили победу над Деми Схурс и Дезире Кравчик — 6:1, 6:1.

В титульной встрече Мертенс и Кудерметовой не будет так просто. В финале их ждет лучшая пара мира — Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии. Они прошлогодние чемпионки Итогового турнира. И у бельгийки Мертенс есть шанс, чтобы поквитаться с чешками за прошлый сезон. Тогда в финале Итогового против Крейчиковой и Синяковой как раз играла Элизе, но в паре с тайваньской спортсменкой Се Шувэй.

Российские теннисистки достаточно успешно выступают в финалах парного разряда на Итоговых турнирах. Чемпионами становились Анна Курникова и Надежда Петрова (обе — по два раза), Елена Дементьева, Мария Кириленко, Елена Веснина и Екатерина Макарова. Этот список может пополнить и Вероника Кудерметова.

Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Полуфиналы

Каролин Гарсия (Франция) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 2:6, 6:2, 1:6

Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Полуфиналы

Элизе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — Деми Схурс (Нидерланды)/Дезире Кравчик (США) — 6:1, 6:1

Людмила Киченок (Украина)/ Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова/ Катерина Синякова (обе Чехия) — 6:7 (5:7), 2:6