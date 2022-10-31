Итоговый турнир WTA: на что претендует Касаткина?

Россиянка дебютирует на заключительном женском чемпионате и не фигурирует среди фаворитов.

Пока мужчины еще продолжают борьбу за место на Итоговом турнире и начинают выступления на «мастерсе» в Париже, девушки уже готовы посоревноваться за последний крупный титул сезона. В ночь на 1 ноября теннисистки сыграют первые матчи в американском Форт-Уэрте. Впервые в карьере на WTA Finals выступит россиянка Дарья Касаткина. Вероника Кудерметова, до последнего боровшаяся за восьмерку сильнейших, получила статус первой запасной и выступит в одиночном разряде только в случае снятия одной из участниц.

Шансы Касаткиной

Распределение теннисисток по группам появилось еще несколько дней назад. Они названы в честь бывших американских спортсменок Трейси Остин и Нэнси Ричи. В первой сыграет сильнейшая спортсменка этого года и железобетонный лидер Ига Свентек. Сложно представить, что кто-то сможет обыграть полячку, настолько уверенной она выглядит. Ига взяла два титула «Большого шлема» и в любом случае останется номером один в конце года.

В группе со Свентек встретятся Коко Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина. Чуть больше повезло Онс Жабер, Джессике Пегуле, Марии Саккари и Арине Соболенко — им в первых трех матчах играть против Иги не придется. Если есть еще болельщики, которые сомневаются в превосходстве полячки над всеми остальными, то вот очень простая статистика встреч Свентек с другими участницами Итогового турнира: Ига провела 20 встреч против своих семи соперниц и проиграла только одну, ей же принадлежит самое большое количество игр против топ-теннисисток. Впечатляет.

Если не принимать во внимание Свентек и посчитать показатели без нее, то явным лидером видится Онс Жабер, которая выиграла все семь матчей против остальных шести девушек. Не зря туниска сейчас стоит второй в рейтинге WTA. На Итоговом турнире она попытается отстоять свою позицию в борьбе с Джессикой Пегулой. Американка будет выступать у себя дома в хорошем настроении — буквально на днях она впервые в карьере победила на «тысячнике». Кстати, Пегула и Жабер тоже никогда прежде не квалифицировались на Итоговый турнир, как и Касаткина, и Гауфф. Онс и Джессика сыграют между собой уже на предварительной стадии — матч будет одним из самых зрелищных на этом этапе.

Пегула вообще первой выйдет на корт в США в матче против Марии Саккари — именно они разыгрывали титул на недавнем «мастерсе» в Гвадалахаре. После них борьбу начнут Онс Жабер и Арина Соболенко. Через день сложная игра предстоит Дарье Касаткиной — ей придется попробовать навязать конкуренцию Иге Свентек.

Выступление Дарьи на Итоговом турнире волнует многих. В этом сезоне россиянка, несомненно, начала выступать лучше, но особой стабильности в ее играх так и не появилось. Иногда она могла выиграть титул, а через пару дней проиграть в стартовом матче на более важном соревновании. Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что выступление в полуфинале уже будет успехом для Касаткиной. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев вообще сказал, что россиянка вряд ли выйдет из группы: «Шанс маленький. Посмотрим. Адаптация, акклиматизация — это тоже важно. Но, объективно, шанс не очень большой. Будем надеяться».

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Призовой фонд в 1,68 миллиона долларов

Отдельно стоит сказать, что еще одна россиянка Вероника Кудерметова до последнего боролась за квалификацию на Итоговый турнир. Не хватило совсем немного — теннисистка получила статус первой запасной и в случае снятия одной из соперниц заменит ее. Независимо от этого Кудерметова все равно будет в США — сыграет с Элизе Мертенс в парном разряде.

Ига Свентек безоговорочно является лидером этого сезона, но все-таки два титула «Большого шлема» ушли не ей. На Australian Open победила хозяйка соревнований Эшли Барти, закончившая карьеру. На Уимблдоне — Елена Рыбкина, которая не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир. Если бы в Лондоне присваивали очки, то Лена точно была бы в США. Но из-за ситуации с недопуском россиян и белорусов до соревнований рейтинг там не разыгрывался.

В Форт-Уэрте будет по-другому — независимо от результатов турнира каждая участница получит по 125 рейтинговых очков за матч. То есть спортсменка, сыгравшая всего три раза и проигравшая во всех встречах, заработает 375 очков. Если же теннисистка выиграет какой-то матч, то это принесет ей еще 125 очков. Таким образом, на групповом этапе победная игра будет стоить 250 очков. Полуфинал — 330 очков, финал — 420 очков. Теннисистка, которая не проиграет в США ни одного матча, станет обладательницей 1500 очков и 1,68 миллиона долларов.

Состав участниц WTA Finals-2022

Группа Трэйси Остин: Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция), Дарья Касаткина (Россия)

Группа Нэнси Ричи: Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Мария Саккари (Греция), Арина Соболенко (Белоруссия)