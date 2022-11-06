Сезон для Дарьи завершен.

Итоговый турнир WTA. Группа Трэйси Остин

Каролин Гарсия (Франция) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Расклады в группе россиянки на Итоговом перед заключительным матчем были простыми: кто побеждает во встрече Дарьи Касаткиной и француженки Каролин Гарсии, тот и выходит в полуфинал со второго места. До этого обе на турнире в двух сетах с очень похожим счетом проиграли лидеру мирового рейтинга Иге Свентек из Польши и разобрались с американкой Кори Гауфф, определив ее на последнее место группы.

Счет личного противостояния между теннисистками до этой встречи был равным — 1:1. Обе игры состоялись на харде, как и матч на Итоговом турнире. В 2019-м победу в Ухане одержала Гарсия, а в 2021-м Касаткина была сильнее в Сан-Хосе. Фаворитом нового матча считалась француженка.

Брошенный банан Каролин

Старт матча был за Гарсией. Она под ноль взяла первый гейм на своей подаче, а затем добралась до брейк-поинта. Однако повести со счетом 2:0 Касаткина ей не дала. Забегая вперед, скажем, что с реализацией брейк-поинтов у француженки в этом матче складывалось все не очень хорошо.

А первой гейм на подаче соперницы выиграла россиянка. Правда радость была недолгой. Гарсия напирала своей мощью, больше вкладываясь в удары, и тут же сделала обратный брейк. Даже при игре без сильного давления Касаткина допускала многовато ошибок. В шестом гейме она никак не могла «угадать» с длиной корта, и простые мячи опускались за задней линией. Это позволило француженке повести со счетом 4:2. Казалось, что Каролин дожмет в первой партии.

Однако у Гарсии вдруг куда-то подевалась первая подача и Касаткина стала цепляться за вторую. Это у россиянки хорошо получалось, а игра Каролин, напротив, все больше разваливалась. Она как будто не понимала, что с ней происходит, и вопросительно смотрела в сторону своей команды. Отдав под ноль подачу в девятом гейме, француженка достала связку бананов из пакета, чтобы подкрепиться, но неожиданно швырнула один из них об скамейку. Небольшая истерика не пошла на пользу. В итоге Гарсия проиграла 14 из последних 16 очков первого сета. Так 2:4 превратились в 6:4 в пользу Касаткиной.

Нелогичный перелом

В начале второго сета россиянка выглядела лучше и эмоционально, и технически. Француженка старалась чаще обострять, но нередко мячи после рискованных атак улетали в далекие ауты. Касаткина держала ситуацию под контролем.

Ничего особо не предвещало серьезных проблем для россиянки. Однако в четвертом гейме произошел внезапный перелом. Дарья уверенно вела 40:15 на своей подаче, но стала дарить очки сопернице. Так дважды за гейм она допустила двойную ошибку. Каролин подарками воспользовалась — 3:1. Режим «крушить» включился теперь у Касаткиной. Проиграв гейм, она с силой ударила сначала одним мячом, затем вторым, а после несколько раз постучала кулаком по лбу.

Негативные эмоции россиянки тоже сыграли во вред. Гарсия забрала оставшиеся геймы второго сета — 6:1. Ее игра крепла, статистика улучшалась, появился кураж, который не сулил ничего хорошего россиянке в третьей партии.

Игра на выживание

В первой половине третьего сета теннисистки чаще брали чужие подачи. Гарсия дважды выходила вперед с брейком, а Касаткина оба раза возвращалась в игру. Особенно впечатляющим камбек получился при счете 3:2 в пользу француженки. Россиянка заработала первый брейк-поинт, совершив невероятный забег к сетке, чтобы достать мяч, Каролин сравняла, но Дарья все-таки затащила гейм безупречным ударом по линии, когда казалось, что ей не оставили вариантов. На радостях Касаткина подбежала к своей команде и ударилась кулачками с тренером Карлосом Мартинесом.

Было похоже на новый перелом в матче. Гарсия начала раздражаться, а россиянка этим пользоваться. При счете 4:3 у нее был скрытый матчбол. Один точный удар и можно идти подавать на победу, однако Каролин спаслась. Теннисистки боролись за гейм 9 минут. Куда уж больше в концовке третьего сета? Оказалось, что это был всего лишь разогрев перед следующим геймом.

Если в восьмом Гарсия спаслась, то Касаткина в девятом просто выжила. У француженки за гейм было шесть брейк-поинтов. Один из которых она заработала идеальной свечой под заднюю линию, заставив стадион встать и аплодировать. Но по итогу этой битвы, которая длилась уже 13 минут, ни один из шести брейк-поинтов не был реализован.

Измотанные соперницы добрались до решающего тай-брейка. Касаткина его начала, сделав свой первый в матче эйс. Но больше сил на концовку сражения, длившегося 2,5 часа, осталось у Гарсии. Матч-поинт она выиграла в зрелищной перестрелке из 32 ударов.

Дарья покидает Итоговый турнир. Ее сезон завершен. А Каролин нужно думать, где теперь найти силы на матч с Марией Саккари из Греции. В другом полуфинале Арина Соболенко из Белоруссии попробует остановить Игу Свентек.