Кудерметова и Гарсия выиграли крупнейшие титулы в карьере. Неожиданная развязка Итогового

Россиянка и бельгийка Элизе Мертенс обыграли практически непобедимых чешек.

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Финал. Одиночный разряд

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 7:6 (7:4), 6:4

Парный разряд

Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — 6:2, 4:6, 11:9

Итоговый турнир WTA в Форт-Уорте закончился далеко не так, как прогнозировалось. В одиночном разряде безоговорочный фаворит Ига Свентек выбыла в полуфинале, а ее обидчица Арина Соболенко не смогла довести дело до титула. В финале представительница Белоруссии уступила опытной француженке Каролин Гарсия, которая еще несколько месяцев назад была близка к тому, чтобы вылететь из топ-100. А в парном разряде Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс совершили настоящий подвиг, обыграв супертитулованных Барбару Крейчикову и Катерину Синякову. На чемпионском тай-брейке российско-бельгийский дуэт был в трех розыгрышах от поражения (2:7).

Победа без тренера

Каролин Гарсия второй раз приехала на Итоговый. В 2017 году француженка квалифицировалась последней в Шанхай, и смогла выйти из группы с Симоной Халеп, Элиной Свитолиной и Каролин Возняцки. Путь андердога в полуфинале остановила Винус Уильямс, которая в решающем матча проиграла Возняцки. В этом году Гарсия вряд ли думала о том, что сыграет в Форт-Уорте.

Пять месяцев назад она располагалась на 79-й строчке рейтинга. Например, на «Ролан Гаррос» Гарсия не попала в число «сеяных» (проиграла во втором круге). Но перед Уимблдоном начался ее фантастический подъем. С начала лета она выиграла 38 матчей из 49, взяв титулы в Бад-Хомбурге (трава), Варшаве (грунт) и Цинциннати (хард). Также на этом отрезке она впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема», великолепно проведя US Open (до матча с Онс Жабер не проиграла в Нью-Йорке ни одной партии). Она обрела какую-то фантастическую уверенность, порой принимая вторую подачу, зайдя на метр в корт.

Правда, непосредственно к Итоговому француженка неожиданно расклеилась. Проиграла три матча из четырех, а также рассталась со своим тренером Бертраном Перре. Каролин подчеркнула, что это была инициатива специалиста, который устал от постоянных разъездов (сам Перре заявил, что в последние недели он потерял общий язык со своей подопечной). У Гарсия не было времени на углубленные поиски, поэтому в команду был приглашен Хуан Пабло Гузман, с которым она работала в прошлом году: «Он помог мне с организацией, давал советы, помогал с подготовкой к матчам. А поскольку мы уже знакомы, ему легче влиться в команду».

Групповой этап Итогового Гарсия начала с победы над Кори Гауфф, а во втором уступила Свентек. Путевка в полуфинал решалась в очном споре с Дарьей Касаткиной. Француженка проиграла первый сет, но в итоге выиграла матч на чемпионском тай-брейке: «Я была очень рада, что просто отобралась на Итоговый, а выход из группы — это что-то фантастическое, — призналась после матча француженка. — Особенно, с учетом того, как складывался матч с Касаткиной. На матч-пойнте я старалась играть максимально агрессивно, но мне все больше зажимало, форхенд летел все короче. Я кричала все громче, но силы удару это не прибавляло. Но все равно я старалась давить и при первой же возможности выйти к сетке. У меня получилось, хотя в концовке я уже с трудом передвигалась по корту. Жутко сводило мышцы».

Французская теннисистка Каролин Гарсия. Фото Global Look Press

Гарсия сумела быстро восстановиться после марафона с россиянкой. В полуфинале разгромила Марию Саккари, а в решающем матче в упорной борьбе одолела Арину Соболенко. Это был не типичный матч для женского тенниса. За всю игру соперницы на двоих сделали всего один брейк — Каролин взяла подачу соперницы во второй партии и довела дело до победы.

Это 11-й и крупнейший титул в карьере Гарсия. Она закончит сезон на рекордной для себя четвертой строчке рейтинга: «Я счастлива, у меня нет слов, чтобы описать этот успех, — заявила теннисистка после окончания финала. — У меня получилось найти свой теннис, свой стиль, который наконец-то приносит мне удовольствие».

Верить до конца

Кудерметова до последнего сохраняла надежды сыграть на Итоговом в личном и парном разряде. Увы, но поражение от Саккари в четвертьфинале в Гвадалахаре поставили крест на этих планах. Представительница Греции заняла последнюю вакантную позицию, а Вероника получила статус первой запасной. Впрочем, она могла полностью сконцентрироваться на парном разряде, и забегая вперед, это принесло ей успех. Например, Гауфф играла и одиночный, и парный разряд с Джессикой Пегулой. В итоге — шесть поражений в шести матчах.

Россиянка же со своей постоянной напарницей Элизе Мертенс прошли Итоговый без поражений. На групповом этапе они обыграли Елену Остапенко/Людмилу Киченок, Анну Данилину/Беатрис Майя и Джулиану Олмос/Габриэлу Дабровски. В полуфинале четвертые «сеяные» не заметил сопротивления Дезире Кравчик/Деми Схюрс. Американка и голландка взяли всего два гейма.

Выйти в финал на дебютном Итоговом — большой успех. О большом мечтать особо не приходилось, все-таки в решающем матче российско-бельгийскому дуэту противостояли чешки Барбара Крейчикова и Катерина Синякова. Вероятно, это сильнейшая пара в женском теннисе за последние десять лет. Вместе они выиграли шесть турниров «Большого шлема» (включая карьерный «шлем») и Олимпиаду в Токио-2020. В этом году Крейчикова и Синякова выиграли три титула ТБШ, а потерпели всего три поражения.

В США до финала они не проиграли ни одного сета, но Кудерметова и Мертенс испортили их статистику. Первый сет сложился не в пользу чешского дуэта, но они сумели переломить ход встречи. Взяли вторую партию, а на чемпионском тай-брейке повели 7:2. В тот момент мало кто сомневался, что фавориты заберут очередной титул в свою коллекцию, но тут произошло чудо. В оставшихся розыгрышах россиянка и бельгийка продемонстрировали какой-то невероятный уровень, и буквально выгрызли победу (11:9).

Российская теннисистка Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

«На чемпионском тай-брейке, когда счет был 2:7, я сказала Элисе, что надо верить, надо оставаться на позитиве, — сказала Вероника пресс-служба WTA. — Мы продолжаем работать, что бы ни случилось. Этот подход принес нам победу. В теннисе надо всегда бороться до конца, нельзя опускать руки даже в самые тяжелые моменты».

Для Мертенс этот титул имеет особое значение. В прошлом году Элизе также дошла до финала, но в паре с Се Шувэй проиграла Крейчиковой и Синяковой. С Кудерметовой получилось взять полноценный реванш.

Для 25-летней уроженки Казани это пятый и крупнейший титул в карьере, у трехкратной чемпионки ТБШ Мертенс — 16-й. В понедельник Кудерметова поднимется с пятой на вторую строчку парного рейтинга.