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Рублев уничтожил Рууда в финале. Андрей выдал великолепный турнир на грунте

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в шведском Бостаде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев и Каспер Рууд.
Фото Global Look Press
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Есть 14-й титул в карьере и второй в этом сезоне.

Nordea Open. Финал
Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6 (7:3), 6:0

Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира ATP-250 в Бостаде. Игра длилась всего полтора часа, а вторую партию наш теннисист смог выиграть с сухим счетом. Это 14-й титул в карьере Рублева, второй в этом сезоне и пятый на грунте. В понедельник он максимально близко приблизится к шестой строчке рейтинга. От Хольгера Руне его будет отделять менее 100 очков.

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Перерывы на дождь

Андрей Рублев после удачного выступления на Уимблдоне, где он дошел до четвертьфинала и сумел отобрать сет у финалиста Новака Джоковича, вернулся на грунт. Турнир в Бостаде проходит именно на этом покрытии (что не совсем логично, учитывая, что сезон продолжится на харде). На пути к финалу турнира в Швеции Андрей победил соотечественника Павла Котова (6:3, 7:6), немца Александра Зверева (6:2, 6:3) и прошлогоднего победителя аргентинца Франчиско Серундоло (7:6, 6:7, 6:3). Матч c Серундоло был максимально сложным и продолжался почти три часа.

В финале же Андрей должен был встретиться с Каспером Руудом, который также уже успел взять титул в Бостаде в 2021 году (переиграв тогда в финале другого аргентинца — Федерико Кориа). В этот раз в борьбе за трофей норвежец прошел россиянина Александра Шевченко (6:2, 6:4), австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4) и итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:5). Полуфинал у Рууда вышел менее энергозатратным, поэтому большинство экспертов считали фаворитом решающего матча именно вице-чемпиона двух последних «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев и Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

По личным встречам россиянин был впереди (5:2), но две последние встречи остались за норвежцем. Причем дважды Рууд переигрывал Рублева на Итоговом турнире ATP: в ноябре 2021-го в группе, а на следующий год в полуфинале. Также важно отметить, что для Рублева это был уже пятый финал турнира ATP в этом году. Ранее седьмая ракетка мира взял «мастерс» в Монте-Карло (победил Хольгера Руне), а также проиграл решающие матчи в Дубае (в соперниках — Даниил Медведев), Галле (Александр Бублик) и Баня-Луке (Душан Лайович). Для Рууда это был третий финал в 2023-м. Помимо неудачи на французском «мейджоре» (безоговорочное поражение от Джоковича) Каспер взял титул в Эшториле, переиграв Миомира Кецмановича.

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Первые геймы стартовой партии, казалось, подтвердили за Руудом статус фаворита. Норвежец дважды уверенно брал свою подачу и завязывал серьезную борьбу на приеме. Например, четвертый гейм продолжался 8 минут, но Рублев все-таки не позволил противнику выйти вперед (2:2). Зато взял подачу Каспера с первого же брейк-пойнта. Отличная игра на задней линии и несколько невынужденных ошибок норвежца позволили россиянину выйти вперед и закрепить преимущество (4:2). Рууд ответил на это двумя идеальными геймами. Сначала не позволил Андрею развить успех, а затем заработал свой первый брейк-пойнт за счет активной игры у сетки. И тут же его реализовал (4:4).

В девятом гейме Рууд повел 40:0, но Рублев выиграл три розыгрыша подряд. В этот момент пошел дождь, и показалось, что матч будет прерван. Однако перерыв занял всего несколько минут — под овации болельщиков теннисисты вернулись на корт и выдали прекрасную развязку первого сета. Андрей заработал два брейк-пойнта, но на этот раз выйти вперед не получилось. В решающем розыгрыше норвежцу очень помог трос сетки. Рублева это не расстроило. Он сверхуверенно сравнял счет, вновь показав почти образцовую игру на задней линии (5:5). После этого матч снова прервался, на этот раз на 10 минут.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Еще одна «баранка»

После перерыва Рууд обеспечил минимум тай-брейк, выиграв довольно тяжелый гейм, состоявший исключительно из затяжных розыгрышей. Рублев сравнял счет более уверенно. В этим минуты казалось, что Андрей превосходит противника и должен забирать партию. Так и получилось. Россиянин был гораздо острее норвежца на тай-брейке, очень круто принимал, особенно при счете 5:2, сделав выдающийся перевод вдоль линии.

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Рууд по делу проиграл концовку первого сета. При этом мало кто ожидал, что норвежец после такого буквально развалится. Рублев сделал быстрый брейк и дважды взял свою подачу под ноль (3:0). В четвертом гейме Каспер попытался навязать борьбу, но вновь проиграл свою подачу, — 4:0 спустя 10 минут после начала второго сета. Завладев таким преимуществом, Андрей, видимо, немного потерял концентрацию. Рууд получил два брейк-пойнта (40:15) и шанс перевернуть игру, но тут россиянин включился на полную. Классно выиграл два мяча, а на тай-брейке попал в линию при переводе с бэкхенда. Везет сильнейшим. После этого Каспер понял, что дальше бороться уже бессмысленно. Хотя поддержка у норвежца была колоссальная. Болельщики заметно сильнее поддерживали Рууда.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

— Я провел очень и очень хороший матч, — подчеркнул Рублев на церемонии награждения. — Я был предельно мотивирован, реализовал почти все свои шансы. В какой-то момент закрывал глаза и просто бил по мячу. Главное, что попадал в корт. Каспер — очень сильный соперник, обыграть его приятно.

Андрей во второй раз в карьере повесил своему сопернику по финалу «баранку». В апреле прошлого года он выиграл решающую партию у Джоковича в Белграде.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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