Такого не делали Федерер и Надаль! Звонарева в 39 закончила год титулом

Россиянка вместе с Лаурой Зигемунд взяла трофей на Итоговом турнире WTA в Канкуне.

Итоговый турнир WTA (Канкун)

Одиночный разряд. Финал

Ига Свентек (Польша, 2) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:1, 6:0

Парный разряд. Финал

Вера Звонарева/Лаура Зигемунд (Россия/Германия, 6) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 8) — 6:4, 6:4

Итак, в 2023 году у нас есть теннисистка с большим титулом, которая начала карьеру еще в XX веке. Такое достижение не может перекрыть даже Джокович — разве что Винус Уильямс, но сезон уже кончился, так что удачи ей в следующем. Звонарева в 39 же завершила удивительный сезон, который начался откровенно провально, но в концовке пара с 35-летней Зигемунд выдала мощный спурт и дошла до финала US Open, а следом сенсационно выиграла следующий по престижу титул после турниров «Большого шлема». Причем игра шла на тоненького.

Интереснее, чем у Свентек

Вообще называя вещи своими именами, «двум З» повезло, что в финал с другой стороны сетки не вышла пара Дабровски/Рутлифф, которая как раз и обыграла Веру с Лаурой на US Open, а в группе в Канкуне легко повторила успех 6:4, 6:2. Но наша теннисистка полностью заслужила титул. В группе были убраны первые сеяные Гауфф и Пегула, которым, правда, явно был интереснее личный турнир. А в полуфинале русско-немецкий союз прошел вторых номеров Хантер/Мертенс, не без труда отыгравшись после проигрыша первого сета. Пегула, кстати, наверняка после своего финала против Свентек была бы не прочь поиграть среди пар — уступила она со счетом по геймам, напоминающем скорее хоккей с мячом (1:12) — 1:6, 0:6. Полька снова доказала свою роботоподобность.

А вот в парном финале чистого фаворита не было, и тем ценнее победа — к тому же американку и австралийку по фамилиям Мелихар-Мартинес и Перес, разумеется, в Мексике поддерживали все. На награждении первая даже сказала, что сюда съехались все ее друзья и родственники, которых «теперь уволят за прогулы на работе».

На удивление финал в Канкуне прошел без дождя и в безветрие — хотя вряд ли это сыграло кому-то на руку. Игра получилась очень близкой — в парном теннисе с середины нулевых еще и нет «больше — меньше», а при 40:40 разыгрывается одно очко. И вот таких решающих очков только за первый сет было 5 (из 10 возможных). Решали мелочи и нервы. Но единственный брейк, который сделали ЗЗ, был надежным — две латиноамериканки из англосаксонских стран рисковали, что приводило к ошибкам. Хотя у левши Перес пару раз удалось достать неимоверные мячи, которые вошли бы в подборку самых зрелищных даже на фоне одиночных. Совершенно не получалось их перекидывать — даже стоя вдвоем у сетки, они доставали почти все.

Звонарева любит валидол

В главном 10-м гейме подавала Вера и заставила понервничать. У нее совершенно не шла первая подача — но на каком-то диком опыте москвичка умудрилась дважды подать очень неудобную вторую. 40:15 — и можно брать партию без нервотрепки, но так слишком скучно. Поэтому все дошло снова до 40:40, где Зигемунд изящно укоротила у сетки, и ответить соперницы не успели. Но не подумайте — Вера тоже вытащила несколько очень сложных мячей и не ехала на шее у партнерши.

Во втором сете брейк тоже удался рано, причем последний мяч очень красиво поймала Зигемунд, на наитии отразив практически расстрельный удар Николь. Но этот брейк тут же удалось вернуть. И тут же сработали нервы — очередной гейм на ленточке при 40:40, соперницы рискуют и делают двойную ошибку. Ну а в решающем гейме Звонарева снова устроила рулетку — повела 40:0 за счет подачи, затем два мяча отдала, но все же забрала матч.

Трофей, приятные речи в микрофон и увесистый кубок от великой Крис Эверт. Сама по себе победа россиянки в парном разряде не диво — в прошлом году трофей поднимала Вероника Кудерметова. Но в 39 лет финал итоговый турнир WTA не выигрывал никто — ни в одиночном, ни в парном разряде.

Да и у мужчин Джокович последний трофей взял в 35, Федерер в далеком 2011-м — в 30. Впрочем, говорила Звонарева, будто ничего особенного и не произошло — довольно формально и совсем не плакала. В отличие от проигравшей американки с родственниками на трибунах. Благодарила спонсоров, партнершу, описывала, как они с ней круто поддерживают друг друга.

Может, это и к лучшему. Значит, Звонарева заканчивать точно не собирается.