Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом

История бывшей первой ракетки юниорского рейтинга.

Анастасия Сергеевна Потапова

Дата рождения: 30 марта 2001 года

Место рождения: Саратов, Россия

Рост: 173 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Анастасии Потаповой

Будущая теннисистка родилась в спортивной семье. Ее мама Юлия — кандидат в мастера спорта по волейболу, в настоящее время работает в инвестиционной компании, бабушка — тренер по баскетболу.

Когда Анастасии было пять лет, близкие думали о выборе вида спорта для девочки, и он был сделан в пользу тенниса. Позже Потапова призналась: бабушка потом жалела, что привела внучку в спортивную секцию, но только потому, что видела, как Насте порой бывает тяжело.

«Мне было лет пять, когда бабушка привела меня на теннис. Просто увидела, как девочки играют во дворе, и сразу вспомнила про меня. Они с мамой как раз думали, куда меня отправить. Без спорта в нашей семье никак. Я рада, что все так получилось, а бабушка иногда жалеет, когда видит, что бывает тяжело», — сказала Потапова в интервью Sport24.

Первым тренером теннисистки стала Оксана Кузьмина. С ней Потапова работала в Саратове с пяти до семи лет. Потом Анастасия сотрудничала еще с несколькими специалистами, а к первым успехам ее привела Ирина Доронина.

«Я тренировалась у Оксаны Кузьминой, когда еще жила в Саратове. Потом было еще несколько тренеров, а сейчас у меня — Ирина Доронина. И я планирую работать с ней до конца своей жизни, точнее — карьеры», — говорила теннисистка в интервью «СЭ» в 2015 году.

Когда Анастасии было девять лет, она выиграла свой первый турнир в Волгограде. Благодаря этой победе юная спортсменка окончательно осознала, что хочет заниматься теннисом на профессиональном уровне.

Свою роль в становлении теннисистки сыграл Александр Островский, бизнесмен и большой любитель тенниса. В его академии в Химках Потапова тренировалась с 2013 года.

«Когда мы только познакомились, Насте было 10 или 11 лет, и ее мечтой была именно победа на юниорском Уимблдоне. Безусловно, ей предстоит пройти еще очень большой путь к главным победам. Но я рассчитываю на крепкий характер Насти. Этим она выделяется среди своих сверстниц», — приводил «Коммерсант» слова Островского об успехах юной теннисистки.

Спортивная карьера Анастасии Потаповой

Потапова сумела выиграть ряд престижных детских соревнований в возрастной категории до 14 лет и освоилась среди 18-летних. На турнирах «Большого шлема» в активе Анастасии — четвертьфиналы на Уимблдоне в 2015-м и Australian Open в 2016-м (Насте тогда было 14 лет), полуфинал «Ролан Гаррос» и титул на Уимблдоне в 2016-м. Успехи позволили россиянке стать первой ракеткой мира среди юниоров.

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Свой первый матч на взрослом уровне Потапова сыграла в ноябре 2015-го на 10-тысячнике в Анталье, на котором через квалификацию прошла в основную сетку. Первый одиночный титул Анастасия завоевала в феврале 2017-го в бразильской Куритибе на 25-тысячнике ITF. Уже в июне 16-летняя россиянка прошла квалификацию «Ролан Гаррос», на своем первом взрослом турнире «Большого шлема».

В сезоне-2018 Потапова сыграла первый матч в составе национальной сборной России в Кубке Федерации. В июле она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA — на Moscow River Cup в Москве. Анастасия уступила Ольге Данилович в решающем матче за титул в одиночном разряде и вместе с Верой Звонаревой завоевала трофей в паре, свой первый титул в WTA-туре.

«Я безумно рада, хоть по моему лицу этого сейчас не скажешь. Но все-таки я выходила на Центральный корт четыре раза за день, если считать разминку. Хочу сказать отдельное спасибо Вере Звонаревой за то, что она стала играть со мной. Все-таки я еще маленькая, и у меня мало опыта. С ее стороны это был риск, но мы выиграли, и это было очень здорово», — прокомментировала Потапова «СЭ» свой титул на Moscow River Cup.

Благодаря результатам в турнирах ITF и WTA Анастасия впервые в карьере вошла в топ-100 одиночного рейтинга, а по итогам 2018-го заняла 94-е место. В следующем году россиянка осталась на тех же позициях рейтинга лучших теннисисток мира, завоевала свой второй титул WTA в парном разряде на турнире в Лозанне.

В начале 2019 года Потапова прекратила сотрудничество со спарринг-партнером Никитой Зиминым. С мая она стала сотрудничать с тренером Иеном Хьюзом, который до этого работал с Элиной Свитолиной, Белиндой Бенчич, Софьей Жук, Катериной Синяковой.

Фото Global Look Press

В сезоне-2020 Анастасия дошла до трех полуфиналов — на турнирах в Санкт-Петербурге, Акапулько и Монтеррее. После паузы из-за пандемии россиянка не выступала, завершив сезон на 100-й строчке мирового рейтинга.

В 2021 году Потапова впервые смогла выйти в третий раунд турнира «Большого шлема» — на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Анастасия также дошла до финала в парном разряде. При этом на других «мейджорах» развить успех не удалось, выступления на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Открытом чемпионате США заканчивались в первом круге.

В сезоне-2022 Потапова сначала потеряла место в топ-100 мирового рейтинга, а затем впервые в карьере одержала победу в одиночном разряде на турнире WTA в Стамбуле. Летом россиянка дошла до полуфиналов грунтовых турниров в Лозанне и Гамбурге, в Праге сыграла в решающих матчах в парном и одиночном разрядах (титул удалось завоевать только в парах). Благодаря летним успехам Анастасия впервые в карьере поднялась в топ-50 рейтинга WTA и завершила сезон на 43-й строчке.

«Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть. Долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний. Я сломала маленькую стену, впереди гораздо более серьезные препятствия. Топ-40, топ-25. Хочешь двигаться дальше и быть как можно выше», — сказала Потапова в интервью «СЭ».

В 2023 году на турнире в Линце россиянка выиграла второй одиночный титул WTA в карьере и поднялась в топ-30. Анастасия прибавляла в результатах, в середине июня поднялась на наивысшую для себя строчку рейтинга и неделю была 21-й ракеткой мира. Также теннисистка сыграла в третьем круге на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Сезон-2024 Потапова начала игроком топ-30 мирового рейтинга. В первые три месяца лучшими результатами Анастасии стали четвертьфиналы в Брисбене, Линце и Индиан-Уэллсе.

Фото Getty Images

Достижения Анастасии Потаповой

Победительница пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде)

Бывшая 21-я ракетка мира

Победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016)

Финалистка трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2015, Открытый чемпионат Франции-2016, -2017)

Бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров

Личная жизнь Анастасии Потаповой

Первые годы профессиональной карьеры в теннисе Анастасия не делилась подробностями своей личной жизни. В 2023 году она объявила, что состоит в отношениях с теннисистом Александром Шевченко. До этого Потаповой также приписывали роман с венгром Мартоном Фучовичем — особенно после того, как на Открытом чемпионате Австралии россиянку заметили в боксе спортсмена. Однако сама девушка уверяла, что они просто очень хорошие друзья.

Анастасия и Александр знакомы с детства. Долгое время между спортсменами были дружеские отношения, но впоследствии чувства теннисистов переросли в нечто большее.

«Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать. Кто сделал этот шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было, не знаю такого, что Саша как-то подкатил. Через общение все пришло к этому. И не было даже вопросов: ни у меня, ни у Саши», — призналась Потапова в интервью «Чемпионату».

В сентябре 2023 года стало известно о помолвке двух теннисистов. Большую часть приятных предсвадебных хлопот взяла на себя невеста: у Потаповой сезон закончился раньше.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, все на Насте, у нее к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре — ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы все в первых кругах, а заодно и сошел с ума», — рассказал Шевченко в интервью «СЭ».

Александр Шевченко и Анастасия Потапова. Фото Соцсети

В декабре Анастасия и Александр вступили в брак. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. В начале 2024 года Шевченко сменил спортивное гражданство и с января выступает за Казахстан. Несмотря на разговоры о том, что Потапова может последовать его примеру, теннисистка менять флаг не планирует.

«Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома. Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле, об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада», — сказала Анастасия ТАСС.

Потапова является поклонницей футбольного клуба «Спартак». В марте 2023-го теннисистка вышла на корты Индиан-Уэллса в футболке «Спартака». После этого на Анастасию обрушилась волна негатива из-за присутствия на футболке надписи с названием спонсора — российской компании «Лукойл», но спортсменку это не смутило. Известно, что девушка поддерживает красно-белых с детских лет.

«Мне было лет 12, когда увидела первый матч «Спартака». Мой тренер был ярым фанатом красно-белых, так и получилось, что влюбилась. Мой любимый игрок? Наверное, Квинси Промес. Последствия после выхода в футболке? Меня предупредили, но ничего по факту не сделали. Получила большую поддержку от людей. Безумно благодарна за это», — сказала Потапова в интервью «СЭ».

Социальные сети Анастасии Потаповой

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