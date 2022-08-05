«Мне комфортно на любом покрытии, стала универсальным игроком». Потапова — о дебюте в топ-50

Российская теннисистка провела великолепный июль, а теперь постарается удачно отыграть американскую серию турниров.

К 21 году в карьере Анастасии Потаповой набралось очень много крутых моментов. В 2016-м она выиграла юниорский «Уимблдон». В финале украинка Даяна Ястремская дважды брала повторы на матчболах россиянки, и дважды это кончалось не в пользу уже начинавшей радоваться Потаповой. Спустя два года Анастасия провела два финала WTA. В 2019 году прошла по кругу на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — причем на французском «мейджоре» обыграла пятую сеяную Анжелику Кербер. Дальнейшему мощному продвижению помешала травма. С апреля-2020 по январь-2021 Потапова отсутствовала в туре из-за операции на голеностопе.

Новое восхождение началось в этом году. Дебютный титул на уровне WTA и великолепное выступление на трех турнирах подряд в июле. Анастасия пробилась в топ-50, а теперь постарается здорово выступить на американской серии. Об этом четвертая ракетка России рассказала в интервью «СЭ».

Начну американскую серию в Цинциннати

— Как проходит ваша акклиматизация в США?

— Первый день самый легкий после перелета. Второй потяжелее, а вот третий — самый ужасный по всем параметрам, включая сон. Только на четвертый день обычно начинаю чувствовать себя в своей тарелке.

— В этом году начнете свое выступление на североамериканских турнирах в Торонто?

— Нет, с Торонто мы с командой решили сняться еще во время выступления в Праге. Начну американскую серию с квалификации в Цинциннати.

— Прекрасно вас понимаю. Сыграть 21 матч за 16 дней, включая битвы с Контавейт, с Бегу, с Крейчиковой, с Нимайер... Два полуфинала, один финал в одиночке, полуфинал и титул в паре. Не сильно устали?

— Непросто держать себя в отличной форме на протяжении трех недель, фактически без отдыха. Выходные мы тратили на переезды. Из Лозанны до Гамбурга добирались на поезде почти два дня, а путь из Германии в Прагу также на поезде занял девять часов. Но устала я больше эмоционально, чем физически. Потеряла очень много нервов. Особенно в матчах с Крейчиковой и Контавейт. Победы воспринимаются не так легко, как кажется со стороны. Происходит эмоциональный взрыв, который не всегда просто контролировать.

— Не было желания отказаться играть пару в Праге?

— Нет. Мы неплохо отыграли на двух предыдущих турнирах, и было понимание, что это будет последняя неделя перед мини-отдыхом. Так что хотелось выжить максимум.

— Какая победа стала самой яркой для вас на последних турнирах?

— Так вышло, что на каждой из недель я играл с теннисистками, от которых раньше терпела поражения. Выделить один матч нелегко, все победы были важны, но все-таки выигрыш у Контавейт стоит особняком. Она обыграла меня в Гамбурге в двух сетах, хоть и тот матч был очень крутым, мы играли очень интенсивно. Спустя пять дней в Праге я играла в абсолютно в другой теннис. Полностью отключилась от всего мира, гнула свою линию, и старалась не дать ей не единого шанса поднять голову в этом матче.

— В финале Prague Open-2022 Мария Боузкова не сделала ни одного виннерса. На вашей памяти такое бывало еще хотя бы раз?

— Я обычно не смотрю статистику, поэтому точно ответить не могу. При этом, это был мой худший матч за последнее время. Сказалось, что я набегалась, наигралась. На финал вышла опустошенной и уставшей. Абсолютно не было сил переломить ход встречи. Обидно, но это тоже опыт. Как бы мы не горевали, но в дальнейшем постараемся не допускать таких ошибок.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Мне интересно учиться играть пару

— Вы вышли на финал в паре буквально через 20 минут после поражения в одиночке. Тяжело было перестроиться? Забыть неудачу?

— Очень тяжело. Обычно у меня не возникает с этим проблем. Начинаю играть пару, полностью концентрируясь на новом матче. В тот же день у меня не получилось этого сделать. Была сверхэмоциональная, в какой-то момент даже подступили слезу во время парного финала. К счастью, я играла с Яной Сизиковой, с которой мы давние подруги. Она знает, что сказать мне в такие моменты, как правильно подбодрить. Яна меня в какой-то степени вытащила. Я действовала не лучшим образом, хотя и получше, чем в матче с Боузковой.

— Продолжите играть в паре с Сизиковой в этом сезоне?

— Мы точно сыграем пару в Цинциннати, где у нас есть хорошие шансы попасть в основную сетку. Возможно, и в Кливленде, но будем смотреть по состоянию, чтобы на US Open я была более-менее свежая.

На парный US Open, на момент подачи заявок, мы не проходили по рейтингу. После Лозанны ситуация изменилась, и мы пожалели, что нашли других партнерш. А в конце Праги еще втройне стали жалеть об этом (смеется). Могли бы очень здорово сыграть в Нью-Йорке, но ничего страшного. Велика вероятность, что вместе проведем еще несколько турниров этой осенью в Европе, а потом и сыграем на Australian Open-2023.

— Внимательно следите за своим парным рейтингом?

— В целом мне интересно учиться играть пару. Мы даже можем что-то отработать на тренировках, когда я устаю от улучшения аспектов своей игры в одиночке. Отвечая же на ваш вопрос, хочу отметить, что на турнирах серии «мастерс» важно, чтобы у тебя был высокий рейтинг именно в паре. Если ты не стоишь в топ-100, то сыграть на условном Индиан-Уэллсе или Париже не получится. На турнирах «Большого шлема» немного другая система, там учитывается в том числе рейтинг в одиночном разряде. Кстати, я замечала, что если мой рейтинг повышается в одиночке, то я подтягиваюсь и в паре. Иду примерно на разных позициях там и там.

— В одиночном разряде вы дебютировали в топ-50. Чувствуете гордость за себя?

— Это здорово и престижно. Топ-50 — это некий барьер, который не так легко преодолеть. Долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний. Я сломала маленькую стену, впереди гораздо более серьезные препятствия. Топ-40, топ-25. Хочет двигаться дальше и быть как можно выше.

Знаю всего неск олько девочек из топ-20, кто ходит к сетке

— Андрей Чесноков высказал мнение, чтобы для продвижения в топ-20 вам надо научиться выходить к сетке, разнообразить игру. Прислушиваетесь к таким словам экспертов, или вам важно только мнение своего тренера?

— Вообще по характеру я мало кого слушаю (смеется), но с тренером мы, безусловно, обсуждаем все нюансы игры. Ходить к сетке? Наверное, это было бы классно и дало толчок для продвижения, но в туре мало у кого получается делать это эффективно. Если честно, знаю всего пару девочек из топ-20, кто ходит к сетке. Возможно, он думает, что такой стиль подойдет именно мне, но пока мы над этим с Игорем [Андреевым] не работали.

— А со своим первым тренером Оксаной Кузьминой поддерживаете связь?

— Конечно, она работает в академии тенниса Александра Островского в Химках, где я тренируюсь. Не скажу, что мы созваниваемся с ней из-за плотного графика, но когда встречаемся, то обязательно у нас завязывает диалог. Например, до Лозанны я готовилась в Химках, видела Оксану Владимировну каждый день, много разговаривали.

— Вы можете назвать себя фанатом тенниса? Например, готовы посмотреть матч тура в свободное время или пересмотреть какую-нибудь культовую игру Роджера Федерера?

— Если бы вы задали мне это вопрос год назад, то я бы сказала, что вообще не смотрю. Только какие-то финальные матчи, и игроков, которые мне интересны. Но с недавнего времени, буквально пару месяцев назад, в моей жизни стало очень много тенниса. Например, в той же Праге мы с Яной смотрели матчи турнира даже во время ужина. Также начала ловить себя на мысли, что в свободное время включаю теннис. Если никто не играет в режиме онлайн, то пересматриваю свои матчи, хайлайты. Постепенно становлюсь настоящим фанатом (смеется).

— В этом году вы завоевали первый титул на уровне WTA, пройдя квалификацию в Стамбуле, а в финале одолев третью «сеяную» Веронику Кудерметову. Испытывали особые чувства?

— Первый титул всем запоминается по-особому. Все, кого я спрашивала, хорошо помнят про первый успех, но практически ничего не помнят про шестой, десятый... Я долго шла к дебютному трофею, до этого было две неудачные попытки в финале (не удалось взять титулы в Москве и Ташкенте, Анастасии на тот момент было 17 лет, — «СЭ»). К тому же, победа в Стамбуле произошла в очень важный момент. Мне нужен был определенный толчок, который поможет до конца поверить в свои силы. Было здорово, до сих пор приятные воспоминания от того успеха.

— Поздравлений было как на день рождения?

— Даже больше, если честно.

— После этого в Мадриде вы взяли 23 очка подряд у Кристины Младенович. Это ваш рекорд?

— Не считала, но помню свои ощущения. Могла и вовсе выиграть золотой сет. Со счета 5:0 по геймам и 40:0 я не проиграла ни одного очка. Правда, задумалась об этом только после матча. Вовремя же игры понимала, что нахожусь в хорошей форме, а вот у Кики была не очень удачный день. В теннисе такое бывает.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Чем дальше проходишь — тем меньше спишь

— В 2019 году вы говорили, что ваше любимое покрытие трава. Ничего не изменилось с тех пор, учитывая последние успехи на грунте и харде?

— Сейчас я не могу назвать любимое покрытие. Мне комфортно везде, а результат зависит от настроя, физической подготовки и ментального состояния. На всех типа покрытия разная игра, разный стиль тенниса. К счастью, я научилась меняться, подстраиваться под покрытие. Можно сказать, что стала универсальным игроком.

— То есть, болельщикам стоит от вас ждать продолжения феерии в США?

— Американская серия всегда складывалась для меня неудачно. Ни разу за четыре-пять лет мне не удавалось показать тут свой максимум. Хочется прервать этот злой рок. Думаю, у меня есть все шансы на это, но не хочется забегать вперед, озвучивать какие-то цели. В ближайшие пару дней просто хочу расслабиться. Турнир в Праге закончился, но я до сих пор нахожусь в тонусе. Нет осознания того, что можно выдохнуть. Хорошо, что у нас будет одна свободная неделя до Цинциннати, чтобы подготовиться и соскучиться по официальным матча.

— Как обычно проводить выходные между турнирами?

— В первый день я обычно высыпаюсь. Чем дальше проходишь по сетке — тем меньше спишь. Нервы, эйфория, желания выйти на корт. Постоянно думаешь о теннисе, а это очень сильно мешает уснуть. После победы в паре на Prague Open вся моя команда пошла отмечать, но я сказала извините, мне нужно поспать. Во второй день обычно идем гулять, находим интересные рестораны, стараюсь записаться в СПА. Если такая услуга есть при отеле, то это супер. Обожаю массаж, бассейн, сауну. Ну и конечно шопинг. Это важный ритуал моей разгрузки. Если есть еще свободный день, то уже добираюсь до парков, музеев, достопримечательностей.

— Вы рассказывали, что любите баскетбол, так как ваша бабушка была баскетбольным тренером. Сами играете или больше любите смотреть за профессионалами?

— Я больше люблю играть, чем смотреть. Если честно, не до конца знаю все правила. Надеюсь, бабушка не дочитает до этого момента (смеется). Она у меня молодец, до сих пор играет каждый день. Если есть возможность, то мы вместе идем и бросаем по кольцу по несколько часов. Очень заряжает.

— Сейчас суперпопулярность набирает падел. Как относитесь к нему?

— Ни разу не пробовала. Даже живя какое-то время в Испании так и не дошла до кортов. В будущем планирую поиграть и обязательно расскажу про ощущения. Со стороны выглядит динамично.

Всплакнула из-за несправедливости в отношении Авериных

— Что еще любите, кроме тенниса и баскетбола?

— Очень нравится гимнастика. Как художественная, так и спортивная. Дружу с многими девочками, они выбрали очень красивый вид спорта.

— Наблюдали за выступлением Арины и Дины Авериных на Олимпиаде в Токио?

— Конечно. Было жалко девчонок. Даже немного всплакнула из-за несправедливости. Внимательно смотрела и спортивную гимнастику. Очень горжусь Ангелиной Мельниковой, которая завоевала на Играх-2020 сразу три медали. А их победа гиманасток в командном многоборье, на мой взгляд, самое яркое событие в Токио.

— Когда вас спросили, как вы поддерживаете форму на карантине, то вы в шутку ответили, что употребляете минимум еды и 12 часов стоите в планке. А если серьезно, у вас есть рекорд по удержанию планки?

— Рекорды не ставила. У меня сильный пресс, сильные руки, но именно планку почему-то трудно держать. На спор смогу отстоять две минуты, но не больше. На разминке больше минуты обычно не делаю.

— А почему в еде так сильно себя ограничивали во время карантина?

— У меня была необычная ситуация. Трудно держать себя в форме, когда ты не можешь выйти из дома, плюс я восстанавливать после операции. Спорта в моей жизни практически не было. Если бы я еще и ела в нормальном объеме, то боюсь представить какой бы я вышла с карантина.

— Из-за травмы голеностопа вы пропустили почти восемь месяцев. Это был тяжелый период?

— Восемь месяцев я не участвовала в турнирах, а без тенниса провела примерно три месяца. Было тяжело. Понимала, что операция прошла успешно, я вернусь на корт еще сильнее, но все равно был внутренний страх. Все-таки я первый раз вылетела на такой долгий срок. Разные были нехорошие мысли в голове, но рядом всегда была моя команда, родители, друзья. Они помогли мне справиться со всеми трудностями.

— А родители посещают ваши матчи?

— Мама не ходит никогда. Она, кстати, прилетала в Стамбул, но, когда у меня были матчи, мама брала мою собаку, уходила со стадиона гуляла с ней. И только когда слышала, что играет музыка и все закончилось, она возвращалась и узнавала результат. Папа не может ездить так часто, как мама, но если я играю в России, то он всегда приходит на мои матчи. Хоть и сильно переживает.

Спокойна ли я, если родители на трибунах? Абсолютно. Я даже заставляю маму все-таки посмотреть мой матч вживую, но она пока отказывается. Не чувствую давления с их стороны, они никогда не погружались в мои теннисные вопросы. А вне корта у нас прекрасные отношения.