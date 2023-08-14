Самсонова стала первой ракеткой России. В юности она выступала за Италию

Теннисистка с раннего детства живет на Апеннинах, но с 2018 года предпочла играть под российским флагом.

Людмила Самсонова могла сейчас быть первой ракеткой Италии, но стала первой ракеткой России. 24-летняя теннисистка после выхода в финал турнира WTA 1000 в канадском Монреале поднялась на 12-е место в рейтинге, опередив, пусть и совсем чуть-чуть, предыдущего лидера женского российского тенниса Дарью Касаткину.

Гигантский потенциал

В решающем матче в Монреале Самсонова взяла только один гейм (1:6, 0:6) у американки Джессики Пегулы, но это поражение было во многом обусловлено крайне неудачным для нее расписанием. Российская теннисистка вынуждена была играть по два матча в пятницу и воскресенье. И организм не выдержал — на финал, начавшийся спустя два часа после выигранного у Елены Рыбакиной из Казахстана полуфинала, Людмила вышла очень уставшей и предсказуемо не смогла оказать достойного сопротивления. Впрочем, победы над лидером чемпионской гонки и второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и четвертой ракеткой мира Рыбакиной в очередной раз показали — потенциал у россиянки гигантский.

Ее козырь — остроатакующая игра, мощь, подача в районе 200 км в час. В общем, в игровом плане Самсонова в чем-то похожа на Соболенко и Рыбакину, которые добились в последнее время очень больших успехов. Что же касается Людмилы, то ее многие также давно ждут как минимум в топ-10, но мешает нестабильность. Один или даже несколько турниров россиянка может провести на очень высоком уровне, однако затем наступает затяжной спад — мяч не летит в корт, поражение следует за поражением. Так было и в первой половине 2022-го, и с февраля по июль 2023-го. Но, возможно, именно сейчас Самсонова начала обретать уверенность в своих силах, которая позволит ей, как почти ровеснице Соболенко (она на несколько месяцев старше Людмилы) и Рыбакиной (на несколько месяцев моложе россиянки), не просто добиваться топ-результатов, но делать это стабильно и на больших турнирах. В том числе на «Больших шлемах», где она прежде не проходила дальше четвертого круга.

Кстати, сейчас в активе Самсоновой четыре титула WTA: в 2021-м она сенсационно, будучи 106-й ракеткой мира, выиграла турнир WTA 500 в Берлине, а в 2022-м завоевала трофеи на WTA 250 в Вашингтоне и Кливленде, а также на WTA 500 в Токио. 2021-й вообще был для Людмилы годом прорыва — она начала его 127-й ракеткой мира, а завершила 39-й, еще и принеся российской команде решающее очко в Кубке Билли Джин Кинг. Но понятно, что назвать ее теннисным вундеркиндом никак нельзя — в возрасте Мирры Андреевой она не входила даже в топ-800.

Раскрылась довольно поздно

Мало того, Самсонова вполне могла сейчас играть за Италию, обрати на нее там внимание. Совсем маленькой она переехала вместе с родителями из родного Оленегорска в Италию — туда за клуб отправился играть ее отец, Дмитрий Самсонов. Папа теннисистки был известным игроком в настольный теннис, чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионатов мира среди студентов, 12-кратным чемпионом РСФСР, а затем и России (в том числе в 1993 году в одиночном разряде), был он и призером чемпионата СССР.

Сама Людмила в детстве занималась не только теннисом, но и фигурным катанием — пару лет назад она рассказывала мне, что ее кумиром была Каролина Костнер, хотя и за российскими фигуристками она пристально следила. Однако в любом случае фигуристкой она не стала (возможно, из-за высокого роста — 180 см), зато с теннисом все сложилось. Людмила на протяжении семи лет работала в Сан-Ремо у знаменитого наставника Риккардо Пьятти, среди подопечных которого в разные годы были серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер и россиянка Мария Шарапова. Именно Марию Самсонова в юности считала своим теннисным кумиром.

На юниорских турнирах россиянка не блистала, ее наивысший рейтинг — 65-е место. Тогда она пользовалась поддержкой итальянской федерации и представляла эту страну, но с 2018-го ей потребовался итальянский паспорт, которого не было. И Самсонова начала выступать за Россию. А теперь стала и первой ракеткой нашей страны (лучшая из итальянок Элизабетта Коччаретто сейчас только 30-я в рейтинге). Примечательно, что на родном языке теннисистка говорит без акцента, хотя и живет в Италии, а в России бывает крайне редко.