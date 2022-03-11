Звонарева вышла во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс победили Анну Данилину из Казахстана и бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 2:6, 7:6, 10:8.

Продолжительность игры составила 1 час 46 минут. В следующей стадии Звонарева и Зигемунд встретятся с парой Ализе Корне (Франция)/Лейла Фернандес (Канада).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя (Казахстан/Бразилия) — 2:6, 7:6, 10:8